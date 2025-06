Noored karastusid TV 10 finaaletapi avapäeval paduvihmas

Vanema vanusegrupi poiste üheksavõistlust juhib viie ala järel Patrick Tomasson Pärnu Vanalinna Põhikoolist. Võimsad punktid teenis ta kettaheites, kus uuendas taaskord sarja rekordit. Maikuus hooaja neljandal etapil Kadrioru staadionil 750-grammist ketast 50.88 heitnud Tomasson viis mitmevõistluse sees sarja rekordi 53 meetri ja üheksa sentimeetri peale.

Võitjate autaustamine on Karksi-Nuia staadionil reedel kell 17.10, autasusid jagavad Gedly Tugi, Magnus Kirt ning kergejõustikuliidu uus president Madis Kallas. Kõik kolm on TV 10 sarjas ka ise võistelnud.

"Kindlasti see esimene päev on väga väljakutseid esitav noortele, aga need võistlused on kõik selleks, et tulevikus teha tublisid tulemusi. Kui praegu räägime Gedly Tugist, kes oli siin võistlusel 22., ja Marleen Müllast, kes teevad suuri tulemusi, siis need ongi head kasvulavad suurde sporti," rääkis Kirt.

Võistluste tulemusi saab jälgida EKJL-i kodulehel ja Sportity äpis (parool: tv10finaal25).

Telesaade TV 10 54. hooaja finaalist on 19. juunil kell 20.00 ETV2 ekraanil.