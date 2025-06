Pärnu Vanalinna Põhikool vormistas TV 10 finaaletapil koolidevahelise võidu

Pärnu Vanalinna Põhikooli staar Patrick Tomasson juhtis oma kooli TV 10 hooaja üldarvestuses võidule ning teenis esikoha ka üheksavõistluses, kus ta kogus 7851 punkti. Lisaks uuendas ta sel hooajal teist korda sarja rekordit kettaheites, Karksi-Nuias saatis ta ketta 53 meetri ja üheksa sentimeetri peale. "Võin rahule jääda esimese päevaga, kus sündis kolm isiklikku rekordit – 60 meetri jooks, kuulitõuge ja kettaheide uue sarja rekordiga," ütles Tomasson ERR-ile.

Pärnu Vanalinna Põhikool kogus nelja etapi peale kokku 42 706 punkti. "Topeltvõit, see on ka väga hea tunne, et meie kool võitis ära," ütles Tomasson.

Laagri Kool kogus 40 548 punkti ning pälvis teise koha, kolmanda koha sai Valga Põhikool 39 321 punktiga. Väiksemate koolide seas võidutses Parksepa Keskkool 39 252 punktiga, Haljala Kool sai 38 412 punktiga teise koha ja Ruila Põhikool 35 578 punktiga kolmanda koha.

Pärnu vägilasele järgnesid esikolmikus Haljala Kooli võistleja Andero Bergström, kes kogus 7550 punkti. Kolmanda koha pälvis Kristofer Nool Võru Kreutzwaldi Koolist, kelle arvele jäi 7446 punkti. Esimesena jäi medalist ilma samuti Pärnu Vanalinna Põhikooli poiss Sebastian Värk, kes kogus 7326 punkti.

Vanemate tüdrukute arvestuses teenis esikoha Emma Jürisoo Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist, kes kogus 7530 punkti. "Jäin mõlema päevaga rahule, isiklikke rekordeid tuli kaks tükki – kuulis tuli 13.89 ja 600 meetris 1.53. Päike oli mõnus, nautisin võistlust," ütles Jürisoo.

Teise koha pälvis Heti Stella Kisel Tallinna Inglise Kolledžist 7258 punktiga, esikolmikusse mahtus veel Tartu Veeriku Kooli õpilane Luise Remmel (7020 p), kes alistas samuti 7000 punkti piiri.

Nooremate poiste seas võidutses Tallinna Reaalkooli õpilane Art Aleksander Tatter, kes kogus 5548 punkti. Teise koha sai Ange Beni Kouadio (Ruila Põhikool; 5107 p), tasavägises heitluses kolmanda koha nimel jäi peale Derek Mark (Laagri Kool; 5048 p). Konkurents oli tihe: Margi ja üheksanda koha pälvinud Henry Otsa (Simuna Kooli, Roela Kooli ja Võsu Kooli ühendvõistkond) vahele jäi vaid 101 punkti.

Noorte tüdrukute seas teenis esikoha Jõhvi Kesklinna Kooli õpilane Yevhenia Pyvovar 5104 punktiga, teise koha pälvis Dorel Daum (Tõrva Gümnaasium; 4937 p) ning kolmanda koha sai Helene Mia Millend (Tallinna 21. Kool; 4721 p).

Vihma ja tugeva tuule poolt mõjutatud finaaletapist kokkuvõtvat saadet saab vaadata neljapäeval, 19. juunil kanalil ETV2 kell 20.00.