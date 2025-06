TV 10: Magnus Kirt proovis treenerina kätt mitmevõistluse finaalis

Kogu MM-hõbeda ja EM-pronksi tähelepanu sai tema treenitav, Rocca al Mare Kooli õpilane, 14-aastane Meribel Tiits. Viimasel alal ehk 600 meetris oma jooksu võitnud Meribel tõusis sellega 11. positsioonilt esikaheksasse ja sai kokku 6422 punkti.

"Nendelt noortevõistlustelt saadki algkogemused ja algteadmised, kuidas võistlustel olla, kuidas käituda, kuidas riietuda, alade vahel olla. Kui ma veel mõned aastad tagasi ütlesin, et ma lastetreeneriks ei hakka, siis ma kuidagi juhuslikult olen jälle siin laste poole peal ka. Ja abistan nii, kuidas ma oskan. Minu jaoks esimene, aga väga huvitav," kommenteeris Kirt ERR-ile.

"Need miinuspunktid lähevad kindlasti treeneri aeda, sest ma ei olnud kursis, et meil on TV 10-s tüdrukutele mitmevõistluses kettaheide. Ma ei ole kunagi ise siin finaalis võistelda saanud ja ma mõtlesin, et meil on kuul ja pall, aga siis see ketas... Kettas me kaotasime päris palju punkte ja kuulis ka," tõdes Eesti rekordimees. "Aga üldkokkuvõttes väga hästi tegi ja see, et veel viimasel alal [600 meetri jooksus] kolme sekundiga isikliku tegi, näitab ta sisu. Ma ütlen, ta on tubli harjutaja ja ma loodan, et tal jätkub tarku treenereid, kes teda edasi aitavad," kiitis Kirt hoolealust.

Ehkki tiitlivõistluste medaleid kogus Kirt odaviskes, oli ta mitmekülgse sportlasena tugev ka kõrgushüppes. Sellel alal ületas Tõrva mees parematel päevadel kõrguse 2.10 ja tuli Eesti meistrivõistlustel teiseks. Just kohati metsikus vihmas peetud kõrgushüppes andis Kirt oma õpilasele detailset tagasisidet: juba noores vanuses analüüsivad kergejõustiklased sooritusi ka videote abil. Kõrgushüppes läks Meribel Tiitsil kirja 1 meeter ja 54 sentimeetrit.

"Eile ka treenerid mõned ütlesid, et selline noor tüdruk peaks hüppama väiksema hoo pealt. Et hoog on liiga suur - täiskasvanu hoog. Siis ma mõtlen, et see kõik on ju selleks, et laps jõuaks suurde sporti. Mitte võib-olla ka tippsporti, aga et veaks täiskasvanute sporti välja. Millal siis harjutada, kui mitte juba noorest peast? Ja ma arvan, et ta ei teinud midagi sellist, mis oleks väga vale. See kõik võtab aega ja tulemused kasvavad aasta-aastalt. See on tähtis, et laps areneb, väga hästi saab aru, mida temalt nõutakse," selgitas Kirt.

"Meil on kaks hoojooksu. Üks on natuke pikem ja üks on natuke lühem. Aga endavanuste Eesti MV-d arvesse võttes otsustasin proovida. Ja ma arvan, et võistlus näitas, et tegelikult tuli kõik hästi välja. Lihtsalt olud olid päris ekstreemsed ja ma arvan, et jäi pigem nende taha kui selle taha, et ta ei oskaks seda hoojooksu ära joosta. Ei tasu liiga spetsiifiliseks minna. Aga ma arvan, et noored saavad juba nii hästi aru, et videote näitamisel analüüsi tehes pea lõikab

paremini ja saavad aru, mida treener siis tahab," lisas MM-hõbe.

Kaheksavõistluse lõpetas Karksi-Nuias 46 vanema vanuseklassi tüdrukut. Koolipoisina võistles Kirt sarja üksikaladel, profisportlasena käis etappidel auhindu jagamas.

Meribel Tiitsi seeria:

8,46 sekundit (60 meetri jooks), 1.54 (kõrguhüpe), 19.62 (kettaheide - 600 grammi), 9.49 (kuulitõuge - 2 kilo), 43.34 (pallivise), 9,74 (60 meetri tõkkejooks), 5.07 (kaugushüpe), 1.50,19 (600 meetri jooks).