Pea kahemeetrine pärnakas püstitas TV 10 sarjas uue rekordi

Kettaheites käis ringis 54 võistlejat ja kogu esikolmik kuulus seekord Pärnu Vanalinna Põhikooli pikkadele ja mitmekülgsetele spordipoistele.

Kaheksandat aastat heidavad poisid selles vanuses TV 10 Olümpiastarti sarjas 750-grammist ketast. Otepäält pärit Sten Erik Iirele kuus aastat kuulunud rekordi ületas 47 sentimeetriga Kadrioru staadionil Patrick Tomasson. Ta viis sarja rekordi 50 meetri ja 88 sentimeetri peale.

"Ma juba enne võistlust olin üsna kindel, et tuleb üle 50 meetri ja minu plaan on suvel mitmevõistluse sees veel rohkem juurde panna, et rekordit veel enam edasi viia," lausus Tomasson. "Jalatööd olid täna päris hästi, aga ma arvan, et kui oleks saanud veel kätetööd ka paremat juurde, siis oleks kindlasti veel parem tulemus tulnud."

Juba mitmendat hooaega sarjas edukalt võistlev ja kiirelt 1.97 pikaks sirgunud 13-aastane Pärnu talent on kenasti taastunud talvel saadud käes vigastusest. "Probleem tekkis teivashüppes," lausus ta. "Ma hüppasin ja lasin siis kätest lahti ning kukkusin käe peale, mistõttu tekkis lahtine käeluumurd vasakul käel. Õnneks heidan ma parema käega, sellega muret ei olnud."

Kettaheite rekordipoisi treener on Rauno Kirschbaum. "Ta ei jäänud põdema seda vigastust ja just vigastuse perioodil ma nägin, et tegi veel kõige rohkem tööd, et välja tulla ja sai siis tegeleda oma nõrgemate kohtadega," kirjeldas Kirschbaum. "Kui palju pikkust on visatud, siis suure kasvuga ikka tekkivad erinevad vaevused ja nendega sai palju vaeva nähtud."

Sebastian Värk, kel pikkust ka juba uhkelt 1.87 ja keda juhendab samuti Kirschbaum, on kettaheites U-14 vanuseklassi Eesti rekordiomanik. Ta sai Kadiorus 45 meetri ja 87 sentimeetriga kolmanda koha. Vaimselt oli see talle kõvaks proovikiviks, sest eelnenud sarja maakondlikul eelvõistlusel Pärnus oli ta ootamatult nulli peale jäänud.

"Enne võistlust oli pikk stress maakondlikust, seal tuli kolm nulli," ütles Värk. "Ma arvan, et kui ma selle essa katse sain siin ära tehtud ja katse luges, siis oli kindlust enamat üritada. Finaalikatsete kohta ütleks, et ma ei tea, kas päris rahul saan olla. Tean, et tangis on rohkem alles, saan rohkem juurde panna."

Vanemate poiste tänavune mitmevõistluse finaal tuleb põnev, sest võimsaid ja osavaid poisse jagub. Kettaheites 49 meetri ja 54 sentimeetriga teise koha saanud Toomas Tüür oli Tallinnas kindel alavõitja palliviskes. Treener Mihkel Lembitu 13-aastane õpilane näitas Kadrioru staadionil 77 meetri ja kaheksa sentimeetri pikkust pallikaart.

"Maakondlikul etapil viskasin ka 77 meetrit," lausus Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilane. "Jään rahule, aga oleks võinud kaugemale minna. Esimesed katsed läksid liiga kõrgele ja särtsakus kadus ära, aga viimastel katsetel ei olnud enam jõudu."

Mitmevõistleja Janek Õiglane viskas TV 10 sarjas edukalt võisteldes palli üle 78 meetri. Sarja ülivõimas rekord kuulub juba 1979. aastast 92 meetri ja 80 sentimeetriga Olavi Arro nimele.

Selle etapi vanemate poiste kolmanda ala, 1000 meetri jooksu, võitis 13-aastane Andreas Grossmann Tallinnas Kristiine Gümnaasiumist. Treener Mikk-Mihkel Arro õpilane läbis kilomeetri kahe minuti ja 53,98 sekundiga. Järgnevaid poisse edestas ta enam kui nelja sekundiga.

"Ma ütleks, et väga üllatav ja tore aeg. Treener on ka uhke. Päris hea aeg," oli võidumees rahul. Mis selle hea aja tõi? "Ma arvan, et kiire algus. Kui ma jaksan tempot hoida ja ei karda, et kes tagant tuleb, siis tuleb see ära joosta."

Eelmine rekord oli 3.01 ehk parandus oli märgatav. "Väga õnnelik olen, et lõpuks sai selle võidu kätte," lausus ta. "Ma arvan, et 800 ja 1000 ja 1500 meetrit on minu lemmikud, sinna poole liigun."

Miks jooks meeldib? "Ma ei tea, kas eriti meeldib, kuid võib-olla natukene on talenti ja väike himu on joosta, väiksest peale teen sporti ja olen jooksnud ja nüüd siis tasub ära."

Andreas näitas üle kuue sekundi nobedamat aega, kui selles vanuses TV 10 sarjas vanemate poiste seas kuuenda koha saanud keskmaajooksu tõusev täht Uku Renek Kronbergs.

400 meetri tõkkejooksu Eesti rekordimees Rasmus Mägi oli selles vanuses Andreasest nobedam ja on sarja edetabelis 2006. aastal Türi staadionil peetud etapil joostud 2.50,4 sekundiga 14. kohal. Sarja rekord püsib 1992. aasta suvest 2.45,2 sekundiga Meelis Tammre nimele.