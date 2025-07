Gedly Tugi meenutas kooliaega: pöia tugevdamiseks läksime rahvatantsutrenni

Millised rõõmud tema sellest koolist kaasa said? "Miinuseid ei oskagi esile tuua, ainult plusse. Kui praegu mõtlen tagasi sellele kooliajale, siis oli väga vahva ja tore ning võib-olla tooks välja selle, et kui on selline väike kool väikses kohas, siis sa tead kõiki ja kõike, alati kõik aitavad," vastas ta ja lisas, et koolipere eesotsas direktor Jaak Israeliga on väga spordilembene.

"Toitlustus oli alati väga hea. Tervitakski Viirit, kes oli minu kooliajal peakokk. Tema oli alati see, kui vahetundides söömas käisime, siis alati ta ütles: "Tule enne trenni võta mingit snäkki." Kunagi ei pandud kätt ette, kui kõht oli tühi."

Kitzberg ise oli teadupärast näitekirjanik. "Näiteringi vist ei olnud või kui oli, siis väljaspool kooli," meenutas odaviskaja. "Ma käisin veel muusikakoolis. Õppisin seitse aastat akordioni ja mul on muusikakooli haridus. Käisin veel teistes spordiringides. Ma mängisin korvpalli ja võrkpalli ja väga kõva ujuja olin."

Võinuks hoopiks kasvada Eneli Jefimova konkurendiks? "Oleks võinud jah. Ma võin tunnistada, et ma tegin ujumistrenni palju rohkem kui kergejõustiku, aga mul oli peas see, et ma ei taha kunagi ujujaks saada."

Miks võistlusspordina siis kergejõustik sind võlus? "Kuidagi tuli see nii-öelda lapsepõlvest kaasa. Ma tundsin, et viskamine on täitsa minu asi. Pole kunagi selles kahelnud."

Kui Karksi-Nuias asuv kool sai uue staadioni ja TV 10 Olümpiastarti sari jõudis ka sinna, siis võitis Tugi 11-aastaselt vabariiklikul etapil palliviske. "Mul on meeles just see, et ma väga, väga tahtsin võita seda," ütles Tugi. "Pool aastat mõtlesin igal õhtul, et ma pean selle võitma, ma pean selle võitma. Tahtsin väga intervjuud anda televisiooni ja kõik need teised asjad ka juurde."

Koolistaadion pole talle võõraks jäänud. "Alati, kui ma tulen siia, siis ma teen [trenni]. Mulle väga meeldib see staadion, et on rahulik ja saab omaette nokitseda. Mingitest asjadest siin puudust küll ei ole."

Mis spordis tiivustab? "See on lihtsalt selline asi, milleta enam ei saa. Ma teen seda kas sada protsenti või üldse mitte," vastas ta ja lisas, et kõige enam meeldib talle teekond. "Sul on mingi eesmärk ja sa töötad selle nimel iga päev. Muidugi ka inimesed, kes sinu ümber tulevad. Ja kõik see kompott kokku, ei ole ainult tulemus."

Spordi kõrval polnud Tugile võõras ka muusika ja tants. Akordionit õppinud Tugi käis ka laulukooris ja tantsimas ning on jõudnud nii laulu- kui ka tantsupeole. "Ma mäletan, et käisin seal sellepärast, et ma lihtsalt pidin igal pool käima. See oli mul lihtsalt peas mingi asi, et kuidas ma ei saa mitte minna sinna?"

"Võin rääkida sellest, et käisin siin rahvatantsus, aga see oli rohkem sellepärast, et treener ütles, et pöida pole jalgades, et peate pöida harjutama. Läksime siis kogu trennigrupiga rahvatantsu trenni."

Karksi-Nuiat tutvustatakse meile kui meepealinna. On siis see elu siin mesine või mett on kõikjal? "Kui oli see [TV 10 Olümpiastarti] avamine nüüd siin, siis küsiti vallavanema käest, et miks on meepealinn? Siis ise ka mõtlesin, et ma väga ei teagi. Kodus isa (Taimo Tugi) käest küsisin, et miks on Karkis-Nuia meepealinn? Ta ütles, et siin on meefestival, kuid enamat ma ausalt öeldes ei tea."

Kaks päeva on noored siin üle elanud vihma, tuule, päikese. Mis on see mitmevõistluse fenomen, mis siit kaasa saab? "Ma arvan, et mitmevõistlus sellises eas ongi see kasvulava, et sa ei pühenduks väga kiirelt ühele alale, et saaksid proovida teisi asju ning lihtsalt ka väga tore üritus TV 10 võistluse näol."

TV 10 Olümpiastarti sarjas on Gedly Tugi 2015. aasta juunis Kuressaare staadionil vanema vanuseklassi mitmevõistluse finaali sees visatud 69 meetri ja viie sentimeetriga sarja kõigi aegade edetabelis teisel kohal.

Nooremas vanuseklassis on ta TV 10 etapil 2013. aasta mais Karksi-Nuia staadionil vihma ja külma ilmaga toimunud visatud 51 meetri ja 68 sentimeetriga 20. kohal. Samal aastal lõpetas ta sarja finaalis kuuevõistluse 29. kohaga ja aasta hiljem kodustaadionil kaheksavõistluses 22. kohaga, jättes siis kohe selja taha tänase teivashüppe Eesti rekordinaise Marleen Mülla.

2023. aastal võitis Tugi U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel Soomes odaviskes hõbemedali tulemusega 57 meetrit ja 62 sentimeetrit. 2019. aastal võitis Tugi U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel Rootsis odaviskes pronksmedali ja aasta varem võitis ta U-18 Euroopa meistrivõistlustel Ungaris samuti pronksmedali. 2018. aastal sai ta noorte olümpiamängudel Buenos Aireses kuuenda koha.