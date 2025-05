TV 10: Põldudel treeniv Parksepa põhikooli tulesäde võitis palliviske

Iga noor tuleb sarjas starti oma erilise teekonna pealt. Tugevat tahtejõudu näitas kuni 12-aastaste tüdrukute palliviske võitnud Kätriin-Karoliine Kindsiveer. Kvalifikatsioonis pea 46 meetrit palli visanud Parksepa Keskkooli õpilane suutis finaalis näidata veel pikemaid kaari. Ta võitis esikoha 49 meetri ja 83 sentimeetri peale kandunud viske eest, mille sooritas viiendas voorus. Oma rekordit parandas Sirje Hüti õpilane lausa viie meetriga.

"Ma ei teagi, kuidas nii hästi läks lõpus. Viimase viskega tõmbasin käe ära ja nüüd ma ei saa kätt nagu väga hästi liigutada," rääkis Kindsiveer. "Ma olin väga šokis! Ma ei usukunud, et ma kunagi niimoodi teen, et nii palju palli viskan."

"Õnnestus see, et ta pani vihaga ja ma ütlesin, et kui sa 50 meetrit ära viskad, siis lähen hullumajja. Ja ta tahtis, et ma hullumajja läheks," ütles treener ja kehalise kasvatuse õpetaja Hütt. "Aga ma ei lähe, ta ei saanud 50 täis. See on Parksepa nali."

Hea naljasoonega võrumaalased oli väga õnnelik. Visketehnikat lihviti kehalise kasvatuse tunnis ning suurema osa tööst tegi võitja ära kodus põldudel harjutades. "Asi on nii, et tema läheb kohe pärast kooli koju, sest elab maal ning teeme nii palju kui kehalise kasvatuse tundides saame, aga ma andsin talle ka palli koju. Ta on kodus ise kõvasti harjutanud," rääkis Hütt.

Paar korda nädalas käivad Parksepa keskkooli TV 10 võistkonna noored harjutamas Võru spordikeskuses, kus saab teha kõiki alasid. 12-aastane Kätriin-Karoliine Kindsiveer elab Võrust 16 kilomeetri kaugusel ja treenib suuresti iseseisvalt kodus, sest bussiühendus on õhuke. Selle probleemi tõttu ei saa väga paljud maapiirkondade noored erinevate alade treeningutel ja võistlustel käia.

"Ma elasin kunagi Võrus, aga nüüd me kolisime perega ära. Ma elan nüüd maal ja maalt ei käi nii palju busse linna, et saaks trenni minna. Kui läheksingi peale kooli linna trenni, siis mul oleks väga raske jälle koju saada ja sellepärast ma harjutangi rohkem kodus," rääkis Kindsiveer.

Paljulapseliselises perekonnas sirguva elavaloomulise võitja suurim fänn on tema ema. Kadrioru staadionil jõudis Kätriin-Karoliine Kindsiveer esimest korda TV 10 Olümpiastarti sarja vabariiklikul etapil alavõiduni. "Ma hakkasin nii väga nutma - ma ei uskunud! Ema on ka kindlasti minu üle uhke," ütles Kindsiveer.

Võitjaga sarnast pea 50 meetist pallikaart näitas selles vanuses sarjas võisteldes seitsmevõistluse Eesti rekordinaine Grit Šadeiko.

Kätriin-Karoliine Kindsiveer Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Teise kohaga rõõmustas Orissaare Gümnaasiumi võistkonda juunis 12-aastaseks saav Mia Loree Miilits, kes viskas palli 45 meetrit ja 88 sentimeetrit. Saarlasena kasutab ta oma nippe ja võimalusi viskekäe arendamiseks.

"Mulle meeldib visata palli. Ma elan mere ääres ka ja ma saan seal kivisid visata. Ma üritan sihtida kivisid ja siis saangi treenida. Hakasin viie aastaselt mere ääres kivisid viskama. Kergejõustikutrennis käin esimesest klassist ehk ma alustasin seitsme aastaselt," rääkis miilits.

Mia Loore treener on kogenud Endel Tustit, kelle nimekamad õpilased on Eesti rekordeid püsitanud jooksjad Tiidrek Nurme ja Marek Niit. Ta jätkab Saaremaal noorte innustamist ka 75-aastaselt. Kergejõustikuliit tänas sitket järjepidevuse kandjat ja TV 10 osalejad tegid tugeva aplausi. Endel Tustitile rõõmu pakkunud palliviske võitja Mia Loore Miilits on osav ka võrkpallis, millega samuti tegeleb ning oskab head viskekätt ära kasutada ka volleplatsil.

"Mul on hästi terav käsi. Ma saan võrkpallis hästi kas blokkida või kui hakkan palli üle võrgu alla lööma, siis on käsi hästi kiire," lisas Miilits.

Kolmanda koha auhinnad teenis 11-aastane Emma Raud Saku Gümnaasimist, kelle parim vise kandus 44 meetri ja 35 sentimeetri peale.

Treenerist isa jälgedes käiv Meeri Madilainen Rakvere Reaalkoolist näitas 41 meetrit ja 91 sentimeetri pikkust viset ja sai heas konkurentsis kaheksanda koha. Meeri hakkas erinevate alade treeningutel käima juba enne kooli minekut. "Ma olen päris noorelt üpris palju alasid teinud, et ujunud ja tantsinud, aga kergejõustik on mulle kõige rohkem meeldinud ja kuna isa aitab ka, siis on seda toredam ka ala teha," rääkis Madilainen.

11-aastast Meerit juhendas Kadrioru staadionil isa Alar Madilainen, kes võitnud ise nii koolipoisina võisteldes kui hiljem treenerina Rakvere noori õpetades TV 10 sarjas hulga auhindu.

Et TV 10 Olümpiastarti sarjal on käsil 54. hooaeg, siis sai palliviskes Rahvusringhäälingu poolse ergutusauhinna sel alal viiekümne neljas Mirtel Tarbe Kuusalu Keskkoolist, kes on oluliselt osavam jooksudes. Ta sai oma vanuseklassi teisel alal - 600 meetri jooksus 2.00,79 sekundiga 15. koha 61 etapile pääsenud võistleja seas.

"Kergejõustikutrennis olen käinud umbes kaks aastat. Enne käisin ujumistrennis seitse aastat, kuid enam ei jaksanud kroolida ja siis läksin kegejõustikusse. Teen sporti, sest mulle meeldib ja see on minu teema," sõnas Madilainen.

Anni Suvi Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Noorema vanuseklassi tüdrukute 600 meetri jooksus näitas Kadrioru staadionil lennukat jalga ja head vastupidavust 12-aastane Anni Suvi. Rapla Vesiroosi Kooli õpilane saavutas esikoha silmapaistva 1 minuti 45, 85 sekundiga. Ta edestas järgnevaid enam kui nelja sekundiga. Teise koha sai Marija Grigorjeva Lasnamäe Vene Gümnaasiumist ja kolmanda Dorel Daum Tõrva Gümnaasiumist. Võitja Anni Suvi tegeleb kahe erineva spordialaga.

"Kergejõustikus olen käinud umbes viis kuud aga muidu olen tegelenud ratsutamisega ja juba üle kolme aasta olen ratsustanud. See meeldib mulle, sest hobused on hästi head loomad ja see väga rahustab," sõnas ta.

Anni vedas oma jooksu veenvalt ja tema treener Erik Horn ütles, et aeg tulnuks veelgi parem, kui keegi konkurentidest olek lõpusirgeni tema tempot vastu pidanud. "Kui on konkurentsi, siis on ta valmis kindlasti kiiremini jooksma. Täna vaatas pool viimast sirget taha ja ootas, et äkki keegi tuleb järgi. Annil on hea aeroobne võimekus, head kiirused ja asjad juurde. Me oleme alles kolm kuud rahulikult kaks kuni kolm korda nädalas harjutanud. Anni on tubli," ütles treener Erik Horn.

Tugeva tahte ja spordipisiku on Anni saanud isalt Jaanus Suvilt, kes võitis kolmikhüppes Eesti meistrivõistluste medaleid. "Anni hüppas siin tavel 1.40 kõrgust. Kui teate, siis Anni on Jaanus Suvi tütar. Isa kindlasti tahaks, et ta hüppaks kõrgust, kaugust, kolmikut, aga Anni ütleb, et tahab joosta ja nüüd on ta minu juures ja nii me areneme," lisas Horn.

Esmakordselt TV 10 vabariiklikul etapil alavõidu saavutanud Anni Suvi jooksis Kadriorus välja sarja kõigi aegade kümnenda tulemuse selles vanuseklassis. Näiteks kuuendal kohal on edetabelis Ann Marii Kivikas 2014. aastal Rakveres toimunud etapil joostud 1.44,59 sekundiga ja kahekümnendal positsiooni Ksenija Balta 1998. aastal samuti Rakveres peetud etapil välja kruvitud 1.47,5 sekundiga. 600 meetri jooksus on sarjas võimeid võrreldud üle poole sajandi.