TV 10: Üheksavõistluse võitnud Tomasson püstitas taas kettaheiterekordi

TV 10 Olümpiastarti sarja finaalvõistlusel Karksi-Nuias võitis vanemate poiste üheksavõistluse Patrick Tomasson (Pärnu Vanalinna Põhikool), kes kogus 7851 punkti. Praegusel kujul toimuva üheksavõistluse võrdluses on see läbi aegade paremuselt viies tulemus.

13-aastane Tomasson jooksis 60 meetrit ajaga 7,62, hüppas kaugust 5.68, tõukas kolmekilost kuuli 14.85, hüppas kõrgust 1.66, heitis 750-grammist ketast 53.09, jooksis 60 meetrit tõkkeid 9.35-ga, hüppas teivast 3.05, viskas palli 47.93 ja jooksis 1000 meetrit ajaga 3.24,65.

Isiklikud rekordid sündisid nii sprindis kui ka kuulitõukes ja kettaheites tuli koguni sarja rekord. Seejuures ületas ta enda eelmisel kuul Tallinnas püstitatud senise rekordi.

"Enne võistlust mõtlesin ma natuke uue sarja rekordi peale, milleks oli 8600 punkti. Aga võistlusele tulles nägin, et natuke halvad ilmaolud olid. Siis mõtlesin, et oleks äge ja hea, kui saavutaks 8000 punkti, millest jäi natuke puudu," lausus Tomasson.

Tomasson nõustub, et kõvem konkurents andnuks juurde. "Jah, kui oleks juba essast alast saadik oleks mul kõva konkurent kõrval olnud, siis oleks kindlasti teistes alades juurde pannud. Ja oleks punktisumma kindlasti suuremaks läinud."

Talvel murdis Tomasson teivashüppes käeluu. Samuti TV 10 Olümpiastarti sarjas kaasa teinud treener Rauno Kirschbaum hindab tema sihikindlust. "Pärast seda julges jälle teiba kätte võtta. Suutis teha kõik alad stabiilselt hästi," kiitis juhendaja.

"Minu jaoks tegi elu väga lihtsaks. Ainukene selline raske moment tekkis siis, kui ma vaatasin, et pani esimese palliviskekatse sektorist välja. Mõtlesin, et ega nüüd jumala eest käsi värisema ei hakka."

"Sama asi oli kettaheites tegelikult, esimese pani sektorist välja. Nendega natukene kõditas siin närvi, aga muidu ta tegi kõik asjad nii nagu planeeritud," kommenteeris Kirschbaum. "Esimene katse, algkõrgused kindla peale ära ja sealt siis liigub edasi."

Kirschbaum loodab, et Tomassonist saabki mitmevõistleja. "Siis saab ka tõkkejooksuga tegeleda, saab ka teivashüppega tegeleda. Ainult heidetega oleks ju igav nikerdada. Ma arvan, pigem ta ikkagi jääb oma parameetritega sinna kanti, et saab hästi mitmevõistlust teha."

7000 punkti piiri ületas seitse poissi, Tomassoni järel tuli tiseks Andero Bergström (Haljala Kool). Aga ka tema kaotas konkurendile tervelt 301 punktiga. Tema trumbiks oli pallivise (63.64). "Teadsin, et teised ei ole nii heade tulemustega teinud palli kui mina. Mul oli eelis selle ala peal," lausus ta. Kokkuvõttes soovinuks ta ikkagi esikohta. "Tulin ikka võitma, aga seekord läks nii. Patrick tegi omad ära ja ma tegin omad ära."

Heitluses kolmandale kohel suutis Kristofer Nool (Võru Kreutzwaldi Kool) edestada Sebastian Värki. Enne 1000 meetri jooksu kaotas ta 54 punktiga, aga oli konkurendist pea 20 sekundit nobedam ja jäi lõpuks ise 120 silmaga peale.

Alavõidu pälvis 14-aastane Nool teivashüppes. Sarnaselt onu Erkile alustas ta võistlust konkurentidest hiljem ja sai lõpuks kirja 3.35. "Esimene katse 3.50-l oli suht napikas. Puusaga läks natuke ja siis kukkus ümber. Ma arvan, et oleks tulnud 3.50 ära, aga olen ikka õnnelik, et tuli see 3.35 ka," sõnas Kristofer.

Samuti jäi ta rahule kaugushüpega. "Sealt tõukasin paku tagant, tuli mingi 20-30 sentimeetrit päris hüppest. Ja kõrguses pidin leppima 1.66-ga. Maakondlikul etapil hüppasin 1.75. Nii et sellega ka väga ei saanud

õnnelik olla."

Teibitud reielihasega tegi võistluse läbi Karl-Andres Pahva (Valga Põhikool), kes venitas seda kõrgushüppes. "Tõkkes mõtlesin, et ikka tuleks paremini natukene. Isegi selle vigastusega. Teibas jäi kümme sentimeetrit isiklikust puudu," muljetas 15. kohale tulnud sportlane. Oma kooli aitas ta aga suuremate koolide konkurentsis hooaja kokkuvõttes kolmadnaks.

9-võistluse esinelikust aasta noorem Marten Kivend teenis viienda koha. Oktoobris 13-aastaseks saav Ülenurme Gümnaasiumi õpilane kogus 7111 punkti. Aasta eest võitis ta Jõhvis sarja finaalis nooremas vanuseklassis mitmevõistluse. Viimase auhinnalise kuuenda koha sai Travis Sõber Viljandi Kesklinna Koolist 7049 punktiga.