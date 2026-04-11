Poisid ohustasid Tartus TV 10 sarja rekordeid

Paljud sarjas osalevad noored unistavad tulevikus suurel olümpiaareenil võistlemisest. Lähimaks sihiks on mitmed võtnud sarja rekordi ületamise. Tartus toimunud etapil jäi vanema vanusegrupi, 13-kuni 14-aastaste poiste kuulitõukes Markus Joal Pärnu Vanalinna põhikoolist vaid neli sentimeetrit rekordist puudu. Ta tõukas kolmekilost kuuli 17 meetrit ja 27 sentimeetrit.

"Ma arvan, et ma saan tulemusega väga rahule jääda. See neli sentimeetrit jääb võib-olla kripeldama, et seda saab võib-olla mitmevõistluse finaalis veel üle lüüa," rääkis ta.

Sarja mitmevõistluse finaal on juunis Valgas. Vanema vanusegrupi poiste kõrgushüppe võitis Tartus sarja kõigi aegade üheksandat tulemust korrates Alexander Glubakov Ruila Põhikoolist, kes ületas kõrguse 1 meeter ja 80 sentimeetrit. Kokku ületas ta kaheksa kõrgust.

"See läks ikka palju paremaks. Algus sealt 1.55 hakkas halvasti, mõne kõrguse võtsin teisel ja kolmandal katsel, aga siis lõpus läksin 1.80 peale ära," rääkis ta.

Nooremate, kuni 12-aastaste poiste kaugushüppe võitis Bert Andri Soomlais Tallinna Ühisgümnaasiumist, kes viis oma rekordi 5 meetrit ja 50 sentimeetri peale. Sellega möödus ta sarja edetabelis Rasmus Mägist ja Hans-Christan Hausenbergist, tõustes teiseks. "Ma olen enda üle väga uhke, et selle rekordi tegin: parandasin oma rekordit mingi 38 sentimeetrit," oli Soomlais õnnelik.

Noori autasustas kahel olümpial võistelnud maanteerattur Grete Treier, kes alustas sporditeed alles 17-aastaselt treener Anne Mägi käe all kergejõustiklasena.

"Võib-olla parim tulemus oli Elvas Eesti MV-l krossijooksus, kus olin kuues. Mul on meeles, et finišis oli veremaitse suus; sellel hetkel ma tundsin, et pingutasin maksimumiga, mida ma võib-olla varem ei osanud," meenutas Treier.

Enam kui 300 osalejaga Tartus toimunud TV 10 Olümpiastarti sarja kolmanda etapi võtame kokku neljapäeval, 16. aprillil ETV2 ekraanile jõudvas saates.