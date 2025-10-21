Reali read hõrenevad El Clasico eel

Viimasena lisandus Reali laatsaretti keskkaitsja David Alaba, kes just naasis vigastuspausilt. Alaba suutis nädalavahetusel Getafe vastu kaasa teha ainult avapoolaja ning mängu järel tehtud uuringud kinnitasid, et austerlast kimbutab säärelihase vigastus.

Reali peatreenerile Xabi Alonsole valmistab peavalu kogu kaitseliin, sest lisaks Alabale on erinevate vigastustega hädas ka Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal ja Trent Alexander-Arnold.

Getafe vastu moodustasid teisel poolajal keskkaitsepaari Eder Militao ja Raul Asencio ning paremat äärt mehitas kogu kohtumise Federico Valverde, kes on loomult poolkaitsja.

Real mängib enne pühapäevast El Clasicot veel ühe kohtumise, kui kolmapäeval minnakse Meistrite liigas vastamisi Torino Juventusega. Meistrite liigas on Hispaania klubi võitnud mõlemad seni peetud kohtumised, koduliigas hoitakse 24 punktiga esikohta, kuid Barcelona on vaid kahe punkti kaugusel.