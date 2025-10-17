Rakveres algas aasta tugevaim noorte maadlusvõistlus Euroopas

"Tänavune Georg Lurichi võistlus on tasemelt erakordne. See on selgelt Euroopa kõige tugevam noorte turniir, kus osalevad nii poisid kui tüdrukud," rõhutas peakorraldaja Marger Pormann. "Lisaks on see Lääne-Virumaa suurim rahvusvaheline spordiüritus ja oluline sündmus kogu Rakvere linna jaoks."

Korraldaja sõnul on võistlus piirkonnale majanduslikult väga kasulik ja oluline. "Ligi tuhat inimest tulevad nädalaks Rakvere kanti ning soovivad siin lisaks võistlemisele ka süüa-juua ja loomulikult ka ööbida ning vaba aega veeta. See annab arvestatava majandusliku panuse kogu Lääne-Virumaa piirkonnale," märkis Pormann.

Võistlustulle astuvad mitmed Euroopa meistrid, maailmameister Usbekistanist, samuti tuntud maadlejad Ameerikast, Aasiast ja Euroopast. Kohal on ka viis Euroopa meistrit ja üle 30 medalisti rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. Kõige kaugemalt on tulemas USA sportlane, kes on 2025. aasta maailmameistrivõistluste pronksmedalimees.

Võistluse finaalid ja autasustamine toimuvad 19. oktoobril alates kell 14 Rakvere Spordihallis.

Võistlusel osalevad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Poola, Ukraina, Moldova, Rumeenia, Ungari, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Türgi, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaani, Usbekistani, Kõrgõzstani ja USA maadlejad.

Lisaks võistlustele toimub 20.–24. oktoobril rahvusvaheline treeninglaager ning treenerite koolitus, samuti Rakveres.