X!

Rakveres algas aasta tugevaim noorte maadlusvõistlus Euroopas

Maadlus
Georg Lurichi maadlusvõistlus Rakveres
Georg Lurichi maadlusvõistlus Rakveres Autor/allikas: Eesti Maadlusliit
Maadlus

17.–19. oktoobril toimub Rakvere Spordihallis Georg Lurichi nimeline rahvusvaheline Kreeka-Rooma maadlusvõistlus, millest võtab osa 660 sportlast 26 riigist.

"Tänavune Georg Lurichi võistlus on tasemelt erakordne. See on selgelt Euroopa kõige tugevam noorte turniir, kus osalevad nii poisid kui tüdrukud," rõhutas peakorraldaja Marger Pormann. "Lisaks on see Lääne-Virumaa suurim rahvusvaheline spordiüritus ja oluline sündmus kogu Rakvere linna jaoks."

Korraldaja sõnul on võistlus piirkonnale majanduslikult väga kasulik ja oluline. "Ligi tuhat inimest tulevad nädalaks Rakvere kanti ning soovivad siin lisaks võistlemisele ka süüa-juua ja loomulikult ka ööbida ning vaba aega veeta. See annab arvestatava majandusliku panuse kogu Lääne-Virumaa piirkonnale," märkis Pormann.

Võistlustulle astuvad mitmed Euroopa meistrid, maailmameister Usbekistanist, samuti tuntud maadlejad Ameerikast, Aasiast ja Euroopast. Kohal on ka viis Euroopa meistrit ja üle 30 medalisti rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt. Kõige kaugemalt on tulemas USA sportlane, kes on 2025. aasta maailmameistrivõistluste pronksmedalimees.

Võistluse finaalid ja autasustamine toimuvad 19. oktoobril alates kell 14 Rakvere Spordihallis.

Võistlusel osalevad Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Poola, Ukraina, Moldova, Rumeenia, Ungari, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Türgi, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaani, Usbekistani, Kõrgõzstani ja USA maadlejad.

Lisaks võistlustele toimub 20.–24. oktoobril rahvusvaheline treeninglaager ning treenerite koolitus, samuti Rakveres.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

18:42

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

17:58

Jalgpalli noortekoondiste seminaril esineb Inglismaa kõrgliigaklubi skaut

17:27

Rakveres algas aasta tugevaim noorte maadlusvõistlus Euroopas

16:45

Eesti vajus FIFA tabelis lähedale koondise ajaloo madalaimale kohale

16:28

RALLIBLOGI | Rovanperä võitis Tšehhi katse teise läbimise, Tänak kolmas Uuendatud

16:18

Eesti ja Rootsi jalgpalliliitude kohtumine pani aluse pikaks koostööks

15:42

Jalgpallineiud alustasid EM-valikturniiri kaotusega Iisraelile

15:02

Anna Gret Asi kuulub üle pika aja rahvusnaiskonna koosseisu

14:24

Liis Kapten saavutas triatloni juunioride MM-il ajaloolise koha

13:53

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.10

Valimistel kandideerivad ka mõned tegevsportlased

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

16:28

RALLIBLOGI | Rovanperä võitis Tšehhi katse teise läbimise, Tänak kolmas Uuendatud

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

16.10

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku Uuendatud

16.10

Neljakordne olümpiavõitja tõmbas 25-aastaselt karjäärile joone alla

16.10

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

13:53

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

15.10

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

16.10

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo