Eesti ja Rootsi jalgpalliliitude kohtumine pani aluse pikaks koostööks

Jalgpall
Rootsi jalgpalliliidu peasekretär Tobias Tibell, Aivar Pohlak, president Simon Ăström, Anne Rei ja esimene asepresident Lena Wallgren
Rootsi jalgpalliliidu peasekretär Tobias Tibell, Aivar Pohlak, president Simon Ăström, Anne Rei ja esimene asepresident Lena Wallgren Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Möödunud nädalal külastasid Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) esindajad Rootsi alaliitu eesmärgiga luua alus pikaajaliseks koostööks alaliitude vahel.

Kohtumise käigus tutvustasid mõlemad alaliidud oma tegevuse ülesehitust ja ulatust ning jagasid kogemusi sellest, kuidas on korraldatud töö erinevates üksustes ja millistes tingimustes tegutsetakse. Arutelu keskmes olid jalgpalliinfrastruktuuri arendamisega seotud küsimused ning jalgpalli tehnilise valdkonna ülesehituse aktuaalsed teemad.

EJL-i peasekretär Anne Rei sõnul on sellised kohtumised väärtuslikud, sest aitavad õppida teineteise kogemustest ja leida ühisosa arengu suunamisel. "Rootsi jalgpalliliidul on pikaajaline edukas kogemus organisatsiooni juhtimises, sportliku püramiidi ja jalgpallitaristu arendamisel. Meie jaoks oli oluline näha, kuidas nad oma tegevusi planeerivad ja milliseid lahendusi on rakendatud, et kogu jalgpallipüramiid oleks toetatud," sõnas Rei.

Osapooled leppisid kokku, et regulaarne koostöö ja kohtumised jätkuvad. Eesti võtab ühtlasi osa Põhjamaade kohtumisest, mis toimub tänavu hilissügisel.

Eestit esindasid Rootsi külastusel president Aivar Pohlak, peasekretär Anne Rei, tehniline juht Mario Hansi, koolitusjuht Jan Harend ning avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Eva Nõmme.

