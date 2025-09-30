Tallinna linn premeeris Lehist ja Embrichi ning nende treenereid

Tallinna linnavalitsus premeeris Katrina Lehist ja tema treenerit Nikolai Novosjolovit ning Irina Embrichit ja tema treenerit Valeri Romanovit eduka esinemise eest vehklemise maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel.

Katrina Lehis võitis suvel Itaalias Euroopa meistrivõistluste epee individuaalturniiril hõbemedali ning kordas sama tulemust Gruusias toimunud maailmameistrivõistlustel. Irina Embrich naasis maailmameistrivõistlustelt individuaalarvestuse pronksmedaliga.

"Vehklemise maailmameistrivõistlused Thbilisis olid Eesti spordile harukordselt edukad – kahe meie sportlase samaaegne medalivõit olümpiaala individuaalvõistlusel on märkimisväärne tulemus," ütles linnapea Jevgeni Ossinovski.

"Katrina Lehis ja Irina Embrich on korduvalt tõestanud, et kuuluvad maailma absoluutsete tippude hulka. Tallinnal on põhjust tunda uhkust, et just meie linna sportlased seisid MM-i poodiumil. Sportlaste saavutused ja treenerite töö on eeskujuks kogu Eesti spordile."

Tallinna kultuuri- ja spordiameti kaudu määratud preemia suurus on 23 250 eurot, millest Katrina Lehisele makstakse 10 500 eurot ning tema treenerile Nikolai Novosjolovile 5250 eurot.

Irina Embrichi preemia suurus on 5000 eurot ja tema treeneril Valeri Romanovil 2500 eurot. Preemiad anti üle teisipäeval, 30. septembril Tallinna linnavalitsuses.

Tallinn tunnustab tallinlastest sportlaste ja nende treenerite kõrgeid sportlikke saavutusi olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel. Rohkem infot toetuste jagamise korra kohta leiab SIIT.