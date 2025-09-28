Merily Väster tuli rannamaadluse U-17 MM-il medalile

Kuni 75-kiloste neidude seas maadelnud Väster alistas alagrupis ameeriklanna Sierra Ripka 3:0, serblanna Iringo Deri 3:0 ja ameeriklanna Madeline Haydeni 3:1.

Poolfinaalis kaotas ta 0:4 kohalikule maadlejale Elena Zaimidoule, aga võitis pronksimatšis teist kreeklannat Elli Seitaridoud 3:1.

Ülejäänud koondisest oli edukaimn Kärol Tamson, kes sai kuni 65-kiloste neidude seas kaheksanda koha. Eesti poisid alagrupist edasi ei pääsenud.

Rannamaadluses saab punkti välja lükkamise või muu kehaosa peale jala- ja käelabade liivale panemise eest. Matš käib kolme punktini, aga heide selja peale lõpetab kohe matši.