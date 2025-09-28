X!

Merily Väster tuli rannamaadluse U-17 MM-il medalile

Merily Väster (keskel medaliga) koondislastega
Merily Väster (keskel medaliga) koondislastega Autor/allikas: Eesti Maadlusliit
Eesti maadleja Merily Väster teenis Kreekas toimunud rannamaadluse maailmameistrivõistlustel kuni 17-aastaste konkurentsis pronksmedali.

Kuni 75-kiloste neidude seas maadelnud Väster alistas alagrupis ameeriklanna Sierra Ripka 3:0, serblanna Iringo Deri 3:0 ja ameeriklanna Madeline Haydeni 3:1.

Poolfinaalis kaotas ta 0:4 kohalikule maadlejale Elena Zaimidoule, aga võitis pronksimatšis teist kreeklannat Elli Seitaridoud 3:1.

Ülejäänud koondisest oli edukaimn Kärol Tamson, kes sai kuni 65-kiloste neidude seas kaheksanda koha. Eesti poisid alagrupist edasi ei pääsenud.

Rannamaadluses saab punkti välja lükkamise või muu kehaosa peale jala- ja käelabade liivale panemise eest. Matš käib kolme punktini, aga heide selja peale lõpetab kohe matši.

Toimetaja: Siim Boikov

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

