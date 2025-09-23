X!

Kohustuslik kommertsvõistlus segab laskesuusatähtede ettevalmistust OM-iks

Laskesuusatamine
Sturla Holm Lägreid
Sturla Holm Lägreid Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Laskesuusatamine

Oktoobri keskel Münchenis toimuv kommertsvõistlus Loop One sunnib tipplaskesuusatajaid oma Milano-Cortina olümpiamängude ettevalmistusplaane muutma.

18.-19. oktoobril toimub Müncheni olümpiapargis üritus Loop One, mis hõlmab endas üheaegselt nii muusika-, tänavatoidu- kui laskesuusafestivali. Teisel päeval võistlevad sprindidistantsidel tippsportlased, teiste seas Norra tähed Sturla Holm Lägreid ja Ingrid Landmark Tandrevold, sakslanna Franziska Preuss ning prantslased Lou Jeanmonnot, Quentin Fillon Maillet ja Eric Perrot.

IBU reklaamib festivali kui laskesuusahooaja avavõistlust, mis võib viis nädalat enne MK-sarja algust ala juurde meelitada uusi fänne. See segab ühtlasi aga mitmete koondiste ettevalmistust olümpiahooajaks, näiteks on norralased samal ajal Itaalias kõrgmäestikulaagris.

"Alaliit tegi laagriks plaanid juba ammu ära, siis tulid Loop One'i kuupäevad ja nägime, et need kattuvad. Arvasime, et saame sellest loobuda, aga meil ei lubatud seda teha. Meid viiakse Münchenisse ja peame sellest olukorrast parima võtma," rääkis TV2-le Lägreid.

Lägreid ei ole olukorraga rahul ning oleks võimaluse korral mõistagi valinud laagrisse jäämise. "Kui peame kaheks päevaks Münchenisse reisima, teeb see meie mäestikulaagri veidi vähem tõhusaks. Kõige tähtsam on olümpiamängudeks optimaalselt treenida, aga kui meid sunnitakse, siis sunnitakse," lisas Norra laskesuusatäht.

Norra naiste koondise peatreener Sverre Huber Kaas võistluses endas suurt probleemi ei näe. "EI ole hullu, kui kaotame mäestikulaagris päeva-paar, aga küsimus on rohkes reisimises ja kartuses haigestuda. Küll saame seal väga intensiivsel tasemel võistlustrenni ja väärtusliku kogemuse, mida hooajaks kaasa võtta," sõnas Kaas.

IBU kommunikatsioonijuht Christian Winkler rääkis TV2-le, et sportlaskomiteega, kuhu kuuluvad Simon Eder, Lena Häcki-Gross, Johannes Kühn, Sebastian Samuelsson ja Tandrevold, peetud kõnelused olid konstruktiivsed ning pigem oldi ürituse suhtes toetavad. Ka Tandrevold kinnitas TV2-le, et suhtub Müncheni võistlusesse positiivselt, aga saatis samal ajal IBU suunas ka kriitikanoole.

"Kui pakume välja muudatusi, on nende argument olnud, et me ei hakka olümpiahooajal midagi muutma. Naljakas nüüd see võistlus kavva võtta, kui seda argumenti kasutatakse kõige muu jaoks," sõnas norralanna. "Saame oma arvamust avaldada, küsimus on, kas sellega ka arvestatakse."

MK-hooaeg algab traditsiooniliselt novembri viimastel ja detsembri esimestel päevadel Rootsis Östersundis, viimaseks OM-i eelseks võistluseks on Nove Mesto MK-etapp 22.-25. jaanuaril ning olümpial võisteldakse 8.-21. veebruarini. Otepää MK-etapp on kavas 12.-15. märtsil.

Toimetaja: Anders Nõmm

laskesuusauudised

