HC Panter võitis Riias põnevusmängu

Mäng algas hoogsalt, kui juba teisel mänguminutil viis Rico Marder Velja Pantrid juhtima, söötjateks olid Nikita Fedorovits ja Nikita Puzakov. Esimesele vaheajale mindi seisul 1:0. Teisel kolmandikul Prizma viigistas ja läks peagi 2:1 juhtima, säilitades selle edu ka teise vaheajani.

Kolmanda perioodi alguses viigistas HC Panteri poolelt seisu Niklas Sildre Andre Linde söödust. Vaid viis minutit hiljem viis Puzakov meeskonna taas ette, söödu andis taas Fedorovits. Kuid lõpu eel sattusid Pantrid raskustesse, kui tuli mängida kahel korral järjest vähemuses.

Kolm ja pool minutit enne lõppu kasutas Prizma arvulise ülekaalu ära ja viigistas. Kui mängida jäi 2.15, viis Maksim Lovkov Pantrid veelkord juhtima. Prizma ei andnud alla ning vahetas 20 sekundit enne lõppu väravavahi kuuenda väljakumängija vastu – risk õigustas end, sest viigivärav tuli kõigest 12 sekundit enne normaalaja lõppu.

Lisaajal kestis põnevus vaid kümme sekundit, siis vormistas Rasmus Kiik Niklas Sildre ja Andre Linde söötudest võiduvärava. Pantrite parimaks valiti Sildre.

Eesti meeskonna järgmine kohtumine toimub kolmapäeval, 17. septembril kell 19.15 Riias, kui vastaseks on liiga uus tulija Kiievi Capitals.