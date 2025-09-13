X!

HC Panter võitis Riias põnevusmängu

Jäähoki
HK Prizma - HC Panter
HK Prizma - HC Panter Autor/allikas: Läti jäähokiliit
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter teenis Optibet hokiliiga hooaja teises mängus põneva võidu, alistades võõrsil HK Prizma lisaaja järel tulemusega 5:4.

Mäng algas hoogsalt, kui juba teisel mänguminutil viis Rico Marder Velja Pantrid juhtima, söötjateks olid Nikita Fedorovits ja Nikita Puzakov. Esimesele vaheajale mindi seisul 1:0. Teisel kolmandikul Prizma viigistas ja läks peagi 2:1 juhtima, säilitades selle edu ka teise vaheajani.

Kolmanda perioodi alguses viigistas HC Panteri poolelt seisu Niklas Sildre Andre Linde söödust. Vaid viis minutit hiljem viis Puzakov meeskonna taas ette, söödu andis taas Fedorovits. Kuid lõpu eel sattusid Pantrid raskustesse, kui tuli mängida kahel korral järjest vähemuses.

Kolm ja pool minutit enne lõppu kasutas Prizma arvulise ülekaalu ära ja viigistas. Kui mängida jäi 2.15, viis Maksim Lovkov Pantrid veelkord juhtima. Prizma ei andnud alla ning vahetas 20 sekundit enne lõppu väravavahi kuuenda väljakumängija vastu – risk õigustas end, sest viigivärav tuli kõigest 12 sekundit enne normaalaja lõppu.

Lisaajal kestis põnevus vaid kümme sekundit, siis vormistas Rasmus Kiik Niklas Sildre ja Andre Linde söötudest võiduvärava. Pantrite parimaks valiti Sildre.

Eesti meeskonna järgmine kohtumine toimub kolmapäeval, 17. septembril kell 19.15 Riias, kui vastaseks on liiga uus tulija Kiievi Capitals.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

ülekannete kava

jäähokiuudised

13.09

HC Panter võitis Riias põnevusmängu

12.09

Koduse naiste jäähokiliiga põhiturniiri pikendati

11.09

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

10.09

HC Panter kaotas Balti liigas mullusele hõbedameeskonnale

10.09

Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal

09.09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

06.09

Suri Kanada hokikuulsus Ken Dryden

31.08

Team Eesti U-16 võitis nelja rahvuse turniiri

30.08

Eesti U-16 jäähokikoondis jätkab nelja rahvuse turniiri liidrina

29.08

Team Eesti U-16 alustas nelja rahvuse turniiri põneva lahinguga Ungari vastu

27.08

Eesti U-16 jäähokikoondis osaleb nelja rahvuse turniiril

20.08

Eesti naiste hokiliiga alustab hooaega 13. septembril

16.08

Tallinnas toimub U-16 nelja rahvuse jäähokiturniir

12.08

HC Panter alustab kolmandat hooaega Balti liigas

13.07

Rooba ja Liivik korraldavad suvist hokilaagrit, seekord ka täiskasvanutele

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

00:01

TÄNA OTSE | Kes võidab MM-kulla naiste maratonis?

13.09

Juventus jättis põneva lahingu järel Interi teist mängu järjest kaotajaks

13.09

OTSEBLOGI | Ogier lõpetas Tšiili rallil laupäeva liidrina Uuendatud

13.09

ETV spordisaade, 13. september

13.09

Mülla: pole vahet, kas MM või Lääne-Virumaa MV, lähen ikka parimat andma

13.09

Maailma esisada sihtiv Lajal: aasta teine pool annab motivatsiooni

13.09

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

13.09

Real teenis vastuolulise punase kaardi kiuste kolm punkti

13.09

Soomets ja Start ei suutnud lõpuspurti lõpuni viia, Shein võitis kõrgliigas

13.09

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis Levadia viigi järel liidriks Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo