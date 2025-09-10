HC Panter kaotas Balti liigas mullusele hõbedameeskonnale

Võitjate poolel said kaks resultatiivsuspunkti kirja Kristers Brauns (2+0), Martins Vitols (1+1), Tomi-Petteri Ansio (1+1) ja Rihards Marenis (1+1). Pantrite auvärava eest hoolitses Nikita Fedorovits, kes realiseeris arvulise ülekaalu teise kolmandiku keskel.

"Ütleme nii, et üks võistkond oli kohal terve mängu. Teine võistkond... Teise kolmandikuga võib rahule jääda, aga esimene ja kolmas olid ikkagi... Üks meeskond võitles, teine aga uisutas," selgitas ERR-ile Pantrite treener Kaupo Kaljuste.

Kaljuste sõnul on meeskonna koosseis eelmise hooajaga võrreldes noorenenud, kuid eesmärk on jäänud samaks ehk jõuda play-off'i. "Mõned muutused on toimunud. Mõned juhtivad mängijad eelmisest hooajast on ära läinud. Siit on veel 39 mängu minna. Küll siit tuleb veel."

Põhiturniiril peetakse 40 kohtumist (20 kodus ja 20 võõrsil) ning põhiturniiri kaks paremat meeskonda pääsevad otse poolfinaali. Kohtadel 3.-6. lõpetavad meeskonnad mängivad veerandfinaalis kolme võiduni. Poolfinaalid ja finaalseeria mängitakse nelja võiduni.