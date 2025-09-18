X!

HC Panter kaotas Balti liigas napilt Kiievi klubile

Jäähoki
Kiievi Capitals - HC Panter
Kiievi Capitals - HC Panter Autor/allikas: Läti jäähokiliit
Jäähoki

Optibet Hokiliigas pidi HC Panter kolmapäeval tunnistama liiga uustulnuka Kiievi Capitalsi paremust, jäädes Riias peetud tasavägises ja võitluslikus mängus alla tulemusega 1:2.

Kohtumise avakolmandikul väravaid ei löödud, kuid jäähokile omaselt jagus karistusi: Kiievi meeskond kogus tervelt 28 karistusminutit, Pantrid said 6.

Teisel kolmandikul avas skoori Capitals, ent vaid kolm minutit hiljem viigistasid Pantrid seisu. Perioodi keskpaigas läks Ukraina klubi taas juhtima ning enam edu käest ei antud.

Viimane kolmandik möödus samuti tulise lahinguna. Kaks minutit enne lõpuvilet võtsid Pantrid väravavahi välja, et saata jääle kuues väljakumängija, kuid viigivärav jäi seekord viskamata. Nii sai Kiievi Capitals kirja oma hooaja esimese võidu kodupubliku ees.

Pantrite väravavaht Georg Vladimirov tõrjus kohtumises 28 pealeviset.

HC Panter jätkab mänge juba sel nädalavahetusel, kui nii laupäeval kui pühapäeval kohtutakse Haabersti jäähallis Leedu klubi HC Energijaga.

Toimetaja: Anders Nõmm

