HC Panter alustab kolmandat hooaega Balti liigas

Läti klubidest osalevad HK Mogo/RSU, HK Prizma, HK Zemgale/LBTU, HS Riga ja uue tulijana HK Liepaja, Leedu klubidest tulevad jääle Vilnius Hockey Punks ja HC Energija ning võistlustulle on oodata ka Ukraina klubi Kiiev Capitalsi.

Põhiturniiril peetakse 40 kohtumist (20 kodus ja 20 võõrsil) ning põhiturniiri kaks paremat meeskonda pääsevad otse poolfinaali. Kohtadel 3.-6. lõpetavad meeskonnad mängivad veerandfinaalis kolme võiduni. Poolfinaalid ja finaalseeria mängitakse nelja võiduni.

HC Panter alustab uut hooaega Optibet hokiliigas 10. septembril, kui Haabersti jäähallis võõrustatakse HK Zemgale/LBTU-d. Enne sügist peetakse ka kaks sõpruskohtumist, kui 22. augustil kohtutakse Jelgava jäähallis HK Zemgale/LBTU-ga ning 30. augustil võõrustatakse Haabersti jäähallis Soome klubi Suolahden Urhot.