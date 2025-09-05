U-21 jalgpallikoondis kaotas EM-valiksarjas Šveitsile

Eesti sai külma duši juba 9. minutil, kui Alessandro Vogt võttis meisterlikult omaks Liam Chipperfieldi söödu ja lõi palli väravavahile Ott Nõmmele püüdmatult selja taha, vahendab Soccernet.ee.

Eestlaste parim võimalus avapoolajal sündis 14. minutil, kui Sander Tovstiku ja Tony Varjundi kombineerimise järel lõi palli napilt väravast mööda Rommi Siht. Löögile pääsesid ka Kristofer Käit ja Kristjan Kriis, ent šveitslaste väravasuu püsis puutumatuna.

Teine kolmveerandtund algas eestlaste kontrolli all. 59. minutil teenis Eesti karistuslöögi, mida asus sooritama Kriis. Üritus lendas parema alumise nurga suunas, ent Šveitsi puurilukk tegi hea tõrje ning hoidis külaliste värava puhtana. Lõpu eel haaras initsiatiivi külalismeeskond, ent ka eestlased suutsid Sander Tovstiku jalast palli väravasse saada, kuid see tühistati Ramol Sillamaa vea järel. 90. minutil duubeldas šveitslaste edu Corsin Konietzke.

C-valikgruppi kuuluvad veel Fääri saared, Prantsusmaa, Luksemburg ja Island. Käimasolevat valikturniiri alustasid eestlased juunis Fääri saartel, kust naasti napi 1:2 kaotusega.