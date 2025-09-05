X!

"Spordis ainult tüdrukud" | Mis toob tüdrukuid sporditoimetusse praktikale?

Foto: Debora Saarnak/ERR
Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" on suvepuhkuselt tagasi. 46. osa on mõlemale saatejuhile südamelähedane, kuna nii Debora Saarnak kui Maarja Värv alustasid enda teekonda samamoodi, nagu külalised – suvepraktikandina. Külas on Triinu Räim, Johanna Juhkam ja Olivia Paet.

Räim veetis suve ERR-i sporditoimetuses raadio poolel ja Juhkam tegi teleuudiseid, Paet pani end proovile Delfi sporditoimetuses.

Saates rääkisid nad enda seosest spordiga ning vastasid muuhulgas küsimustele, kuidas nad sporditoimetusse praktikale sattusid; miks on hakanud nii palju tüdrukuid sporditoimetustes praktikal käima ja miks neist keegi püsima ei jää; mis olid nende ootused enne praktikat ja palju need tegelikkusega kattusid; mis olid töösuve kõige põnevamad või meeldejäävamad hetked; mis tunne oli töötada kogenud ajakirjanike ja toimetajatega; kas nad said tehtud tööle ka tagasisidet – positiivset või negatiivset; mis oli suurim õppetund, mida praktika neile andis; kas see kogemus pani kuidagi oma tulevikule või erialavalikule teisiti mõtlema; millise soovituse annaksid nad tüdrukutele, kes tahaksid sporditoimetusse praktikale tulla.

Lisaks praktikantidele said sõna ka nendega tegelenud ajakirjanikud – Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste ja ERR-i spordireporter Johannes Vedru.

Kuula kogu vestlust juuresolevast klipist, R2 kodulehelt, Eesti Raadio äpist või Spotifyst!

* * *

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi või ettepanekuid, milliseid teemasid võiks lahata ja keda külla kutsuda, siis kirjuta meile aadressil sporditydrukud@err.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

