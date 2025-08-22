X!

Rasmus Mägi loobus MM-il osalemisest

Kolm nädalat enne Tokyo maailmameistrivõistluste algust teatas 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi, et on sunnitud tänavu MM-il osalemisest loobuma.

Kahekordne maailmameistrivõistluste finalist ja Eesti rekordiomanik pole sel hooajal ühtegi starti teinud, loobumise peamise põhjusena tõi ta välja ebapiisava ettevalmistuse.

"Ettevalmistus pole vastavalt minu standarditele õnnestunud ning olukorras, kus ma ei ole oma parimate päevade tasemel, ei tule MM-il osalemine minu puhul kõne alla," selgitas Mägi olukorda. "Pöiamurest taastumine on kujunenud loodetust pikemaks, seetõttu pean täielikku tervenemist hetkel võistlemisest olulisemaks."

Tegu olnuks Mägi kuuendate maailmameistrivõistlustega. Tema senine parim tulemus pärineb 2023. aasta Budapesti MM-ilt, kus ta saavutas finaalis seitsmenda koha.

Tokyo maailmameistrivõistlused toimuvad 13.-21. septembrini. Eesti koondise lõplik nimekiri selgub järgmisel nädalal. Seni on endale koha kindlustanud maratoonarid Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov ning kümnevõistlejad Johannes Erm ja Janek Õiglane.

