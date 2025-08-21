Naiste jalgpallis löödi üleminekurekord taas üle

25-aastane Ovalle vahetas senise koduklubi Tigres UANL-i särgi USA klubi Orlando Pride'i värvide vastu. Pride pidi ülemineku teostamiseks välja käima ligikaudu 1,3 miljonit eurot.

Senine rekordost sündis vaid kuu aega tagasi, kui Liverpool soetas 1,1 miljoni euro eest Kanada koondislase Olivia Smithi. Seejuures ületati üleminekurekord sel aastal juba kolmandat korda, sest jaanuaris ostis Chelsea USA koondislase Naomi Girma veidi enam kui ühe miljoni euro eest.

Ovalle sõlmis valitseva USA meistriga kahe aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik osapoolte soovil veel aasta võrra pikendada. "Liitun selge eesmärgiga – võita tiitleid ja jätta klubisse oma jälg," sõnas mehhiklanna.

Ovalle aitas Tigresel tulla Mehhiko meistriks kuuel korral ning ta lahkus klubist kõigi aegade suurima väravakütina (136 väravat). Rahvuskoondises on Ovalle praeguseks pidanud 64 mängu ja löönud 22 väravat.