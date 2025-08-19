Endine Norra tippjalgpallur: usutakse, et tüdrukud mängivad ainult enda lõbuks

Konverentsi avaesineja oli endine Norra naiste rahvuskoondise mängija Siv Skard, oma ettekandes keskendus ta Bergeni Branni klubi naiskonna eduloole. Norralanna sõnul ei saa naiste jalgpall liiga palju hiljutise EM-finaalturniiri populaarsusele lootma jääda ning kohalikul tasandil on huvilisi endiselt vähe.

"Kindlasti need suured rahvusvahelised võistlused aitavad, aga need ei taga automaatselt populaarsust koduses liigas," märkis Skard.

Spordi populaarsusele on oluline professionaalsete mängijate olemasolu. Noored kaotavad tihti huvi spordi vastu teismeeas, loobuvate tüdrukute osakaal on suurem kui poistel ning Skardi sõnul võib põhjuseks olla see, et nad ei näe võimalust tulevikus professionaalseks mängijaks saada.

"Üheks põhjuseks on kindlasti see, et nad ei näe võimalust mängida tulevikus professionaalsel tasemel, seega miks nad peaksid jätkama? See on ilmselt keerulisem, aga usun, et see on üks teguritest."

Selleks, et noori spordi juures hoida, on kindlasti vaja ka pühendunud treenereid. Norras läbiviidud uuringust selgus, et jalgpall on tüdrukute hulgas vähem populaarne, kuna just vanemad ja treenerid arvavad, et tüdrukud pole sellest huvitatud.

"Meie uurimused näitavad, et treenerid ja vanemad on need, kes usuvad, et tüdrukud mängivad ainult enda lõbuks. Andmed räägivad aga teist keelt - ka nemad mängivad eesmärgiga arendada enda oskuseid," ütles Skard.

Lõpetuseks lisas Skard, et tüdrukuid ei või alahinnata ning neile peaks tagama sama palju treeninguid kui on poistel.