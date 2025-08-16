Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle

Mängu eel ja ajal avaldati austust Diogo Jotale ja tema vennale Andre Silvale, kes hukkusid juulis autoõnnetuses. Enne avavilet peeti minutiline leinaseisak.

Kohtumise esimese värava lõi uustulnuk Hugo Ekitike, kes viis võõrustajad 37. minutil juhtima. Cody Gakpo kahekordistas edu 49. minutil.

Esimesel poolajal peatati ka korraks mäng, kui Bournemouthi ründaja Antoine Semenyo teatas, et publikust solvati teda rassistlikult.

"Oleme väga mures väidetava diskrimineerimise pärast," teatas Inglismaa Jalgpalliliit avalduses. "Sellistel intsidentidel pole jalgpallis kohta ning me teeme tihedat koostööd ametnike, klubide ja ametivõimudega, et tõde välja selgitada ja tagada asjakohaste meetmete rakendamine."

Külalismeeskonnast lõi 64. minutil värava just Antoine Semenyo, kes suunas palli uuesti väravasse ka 12 minutit hiljem.

88. minutil läks Liverpool taas juhtima, kui skooris Federico Chiesa. Lisaajal lõi värava veel Mohamed Salah, kes kindlustas sellega Liverpoolile kindla 4:2 võidu.