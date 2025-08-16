X!

Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle

Jalgpall
Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle
Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Reedel alustati Premier League'i uue hooajaga, kus esimeses mängus võitis Liverpool 4:2 Bournemouthi.

Mängu eel ja ajal avaldati austust Diogo Jotale ja tema vennale Andre Silvale, kes hukkusid juulis autoõnnetuses. Enne avavilet peeti minutiline leinaseisak.

Kohtumise esimese värava lõi uustulnuk Hugo Ekitike, kes viis võõrustajad 37. minutil juhtima. Cody Gakpo kahekordistas edu 49. minutil.

Esimesel poolajal peatati ka korraks mäng, kui Bournemouthi ründaja Antoine Semenyo teatas, et publikust solvati teda rassistlikult.

"Oleme väga mures väidetava diskrimineerimise pärast," teatas Inglismaa Jalgpalliliit avalduses. "Sellistel intsidentidel pole jalgpallis kohta ning me teeme tihedat koostööd ametnike, klubide ja ametivõimudega, et tõde välja selgitada ja tagada asjakohaste meetmete rakendamine."

Külalismeeskonnast lõi 64. minutil värava just Antoine Semenyo, kes suunas palli uuesti väravasse ka 12 minutit hiljem.

88. minutil läks Liverpool taas juhtima, kui skooris Federico Chiesa. Lisaajal lõi värava veel Mohamed Salah, kes kindlustas sellega Liverpoolile kindla 4:2 võidu.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

10:46

Prantsusmaa jalgpallikoondislane liitus Bayernist Al-Nassriga

10:17

Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

15.08

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15.08

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

15.08

Tamme klubi pääses eurosarjas edasi, Sheini oma langes Euroopa liigast

15.08

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

sport.err.ee uudised

13:37

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

13:06

Ebras pälvis Belgias 12. koha

12:34

Rekordilise Ülemiste ööjooksu võitsid Karel Hussar ja Liis Grete Hussar

12:03

Algasid Baltikumi suurimad suvemängud

11:35

Vikerraadio saatesse tuleb külla Irina Kikkas-Nõomaa

11:19

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

10:46

Prantsusmaa jalgpallikoondislane liitus Bayernist Al-Nassriga

10:17

Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle

09:49

Kolm eestlast sooritasid Rootsis edukalt Everestingu ronimisväljakutse

09:17

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

08:45

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

15.08

ETV spordisaade, 15. august

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima Uuendatud

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

loetumad

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo