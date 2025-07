Liverpooli ründaja Diogo Jota hukkus autoavariis

Väljaande Marca teatel juhtus õnnetus maanteel A52 Palacios de Sanabria valla lähedal.

Väidetavalt oli staar autos koos oma venna Andrega, kui sõiduk teelt välja sõitis ja põlema süttis. Kohaliku ajalehe Enfoque teatel hukkus õnnetuses ka tema vend.

Castilla ja Leóni piirkonna päästeteenistused teatasid avalduses, et nad said mitu kõnet liiklusõnnetusest maanteel. "Teatati, et auto on sattunud õnnetusse ja põleb leekides. Kohale saadeti nii kiirabi kui ka tuletõrje, kes kinnitasid sündmuskohal kahe inimese surma."

Portugali Jalgpalliliit kinnitas X-is Jota hukkumist. "Portugali Jalgpalliliit ja kogu Portugali jalgpallikogukond on Diogo Jota ja tema venna André Silva surmast täielikult laastatud. Diogo Jota oli palju enamat kui fantastiline mängija, kes mängis peaaegu 50 mängu rahvuskoondise eest. Erakordne inimene, keda austasid kõik tema meeskonnakaaslased ja vastased ning keegi, kellel oli nakkav rõõm ja kelle oli suur poolehoid kogu kogukonnas," seisab avalduses.

"Portugali Jalgpalliliit avaldab sügavat kaastunnet Diogo ja André Silva perekonnale ja sõpradele, samuti Liverpool FC-le ja FC Penafielile, klubidele, kus mängijad mängisid."

"Portugali Jalgpalliliit on palunud UEFA-lt minutilist leinaseisakut sel neljapäeval enne Hispaania naiste mängu Euroopa meistrivõistlustel. "Oleme kaotanud kaks meistrit. Diogo ja André Silva surm on Portugali jalgpallile korvamatu kaotus ja me teeme kõik endast oleneva, et iga päev nende pärandit austada."

Jota liitus Liverpooliga Wolvesist 2020. aastal. Portugali koondises pidas Jota 49 kohtumist ning lõi 14 väravat.

Ta abiellus 10 päeva tagasi oma elukaaslase Rute Cardosoga ja paaril on kolm last.