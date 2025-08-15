X!

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast

Jalgpall
Jõhvis toimus Eesti legendide ja Ida-Virumaa veteranide mäng
Projekti "Roheline jalgpall - veteranide allee" raames reede õhtul Jõhvis Heino Lipu staadionil peetud jalgpallikohtumises võitis Eesti legendide koondis 1:0 (0:0) Ida-Virumaa veteranide jalgpallikoondist.

Aivar Pohlaku hoolealused lõid väljakuperemeestele ainsa värava teise poolaja 24. minutil, kui täpne oli Markus Jürgenson, kes suunas väravasse Konstantin Vassiljevilt saadud palli.

Rohkem kui 900 pealtvaataja ees hoidis Eesti eest värava puhtana Daniil Savitski.

Eesti legendide koondise koosseis: Konstantin Vassiljev, Marko Kristal, Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev, Vladimir Voskoboinikov, Janno Kaljuvee, Igor Morozov, Marko Lelov, Markus Jürgenson, Daniil Savitski, Enar Jääger; peatreener Aivar Pohlak.

Eesti ridades sai omapärase kübaratrikiga hakkama Marko Kristal, kes oli varem mänginud nn päris koondise eest ka Narvas (1996) ja Kohtla-Järvel (1998). Ehk kõigil kolmel Ida-Virumaa staadionil, kus Eesti jalgpallikoondise särgis on mängitud.

Ida-Virumaa eest jagasid teiste seas sööte Roman Kozhukhovskyi ja Nikita Andreev, kes pühapäeval on oma klubide treeneritena vastamisi kohtumises Nõmme Kalju FC - JK Narva Trans.

Jõhvi FC Phoenixi korraldatud jalgpallipeol mõistis õigust Eesti kuulsaim kohtunike perekond: Raul, Kevin ja Karolin Kaivoja. Kusjuures Raul ja Kevin vahetasid poolajapausil kohad väljakul ja äärel.

Toimetaja: Rene Kundla

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

