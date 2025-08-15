X!

Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast

Võidukas Eesti legendide koondis.
Võidukas Eesti legendide koondis.
Projekti "Roheline jalgpall - veteranide allee" raames reede õhtul Jõhvi Heino Lipu staadionil peetud jalgpallikohtumises võitis Eesti legendide koondis 1:0 (0:0) Ida-Virumaa veteranide jalgpallikoondist.

Aivar Pohlaku hoolealused lõid väljakuperemeestele ainsa värava teise poolaja 24. minutil, kui täpne oli Markus Jürgenson, kes suunas väravasse Konstantin Vassiljevilt saadud palli.

Rohkem kui 900 pealtvaataja ees hoidis Eesti eest värava puhtana Daniil Savitski.

Eesti legendide koondise koosseis: Konstantin Vassiljev, Marko Kristal, Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev, Vladimir Voskoboinikov, Janno Kaljuvee, Igor Morozov, Marko Lelov, Markus Jürgenson, Daniil Savitski, Enar Jääger; peatreener Aivar Pohlak.

Toimetaja: Rene Kundla

