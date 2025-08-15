Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast

Aivar Pohlaku hoolealused lõid väljakuperemeestele ainsa värava teise poolaja 24. minutil, kui täpne oli Markus Jürgenson, kes suunas väravasse Konstantin Vassiljevilt saadud palli.

Rohkem kui 900 pealtvaataja ees hoidis Eesti eest värava puhtana Daniil Savitski.

Eesti legendide koondise koosseis: Konstantin Vassiljev, Marko Kristal, Dmitri Kruglov, Aleksandr Dmitrijev, Vladimir Voskoboinikov, Janno Kaljuvee, Igor Morozov, Marko Lelov, Markus Jürgenson, Daniil Savitski, Enar Jääger; peatreener Aivar Pohlak.



