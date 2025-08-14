PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

Kevadel Euroopa liigas triumfeerinud Tottenham asus juhtima 39. minutil, kui karistuslöögile järgnenud olukorras pääses vastase värava ees segamatult löögile Micky van de Ven. Kohe teise poolaja alguses lõi Tottenhami kapten Cristian Romero seisuks 2:0.

Mängu edenedes hakkas PSG järjest rohkem initsiatiivi võtma. 85. minutil vähendas vahetusest sekkunud Lee Kang-In kaotusseisu minimaalseks ning neljandal üleminutil viigistas täpse pealöögiga teine vahetusmees Goncalo Ramos.

Kuna rohkem väravaid ei sündinud, siis selgus võitja penaltiseerias, kus PSG eksis esimesena, kuid teenis siiski 4:3 võidu – PSG väravavaht Lucas Chevalier tõrjus kolmandas voorus Van de Veni löögi ning neljandas voorus lendas Mathys Teli sooritus postist mööda.

Tottenhami uus peatreener Thomas Frank jäi hoolimata valusast kaotusest debüütmängus nähtuga rahule. "Mängisime väga hea mängu ühe maailma tugevaima, võib-olla hetkel isegi kõige tugevama meeskonna vastu. Ligikaudu 80 minutit kulges mäng täpselt sellisena nagu me tahtsime – meie käes olid ohjad ja vastane oli surve all. Siis sündis nende esimene värav ja initsiatiiv kaldus vastase poole."

"Meie fännidel on siiski põhjust uhkust tunda," jätkas Frank. "Meie avapoolaeg oli peaaegu ideaalne – standardolukorrad õnnestusid hästi ja olime väga ohtlikud. Näitasime, et suudame mängida võrdselt ükskõik millise maailma tipptiimiga."

Tottenhami jaoks algab uus liigahooaeg sel laupäeval, kui koduväljakul võõrustatakse Burnleyt. PSG kohtub pühapäeval koduliiga avamängus Nantes'iga.