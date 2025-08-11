X!

Crystal Palace ei saanud CAS-ilt soovitud lahendust

Jalgpall
Crystal Palace
Crystal Palace Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) ei rahuldanud Inglismaa jalgpalliklubi Crystal Palace'i kaebust Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) juulikuise otsuse peale, mis eemaldas klubi Euroopa liigast ja määras nad mängima Konverentsiliigasse.

UEFA määras Palace'i mängima taseme võrra madalamale Konverentsiliigasse, sest klubiga seotud ameeriklasest ärimees John Textor oli tänavuse aasta 1. märtsi seisuga nii Palace'i aktsiate kontrollpaki omanik kui ka Prantsusmaa klubi Lyoni Olympique'i omaniku Eagle Football Groupi tegevjuht.

Kuna Palace ja Lyon mõlemad jõudsid tänu eelmise hooaja tulemustele algavaks hooajaks Euroopa liigasse, kuid UEFA reeglite järgi ei tohi sama omanikuga klubid samas eurosarjas kaasa teha, siis otsustas UEFA, et koduste meistrivõistluste tulemuste põhjal saab Euroopa liigas mängida Lyon. Palace'i koha Euroopa liigas sai Nottingham Forest, kes lõpetas Inglismaa kõrgliiga seitsmendana ja tagas esialgu koha Konverentsiliigas.

Palace kaebas UEFA otsuse edasi CAS-i, mis teatas esmaspäeval, et kaebus jäetakse rahuldamata. CAS-i hinnangul oli Textoril märtsikuu alguses jätkuvalt suur mõju mõlema klubi tegevuse üle ning seega rikkus Palace nn mitmeklubi-omandi reegleid. CAS lisas, et UEFA reeglid on sellises olukorras üheselt mõistetavad ega võimalda erandeid klubidele, kes ei jõua tähtajaks (ehk 1. märtsiks - ERR) UEFA reeglitega kooskõlas olla.

Kevadel Inglismaa karikavõitjaks tulnud ja möödunud pühapäeval Inglise superkarika teeninud Palace peab seega mängima Konverentsiliigas. Põhiturniirile jõudmiseks tuleb neil viimases eelringis alistada kahe mängu kokkuvõttes kas Rocco Robert Sheini koduklubi Fredrikstad (Norra) või FC Midtjylland (Taani).

Konverentsiliigas peetakse viimase eelringi kohtumised 21. ja 28. augustil, põhiturniir algab 2. oktoobril.

Toimetaja: Henrik Laever

