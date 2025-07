UEFA eemaldas Crystal Palace'i Euroopa liigast, klubi läheb spordikohtusse

Selle otsuseni viisid asjaolud seoses klubide omanikega. Nimelt ei tohi sama omanikuga klubid samas eurosarjas kaasa teha. Tänavu 1. märtsi seisuga oli aga ameeriklasest ärimees John Textor ühteaegu nii Lyoni Olympique'i omaniku Eagle Football Groupi tegevjuht kui ka Crystal Palace'i aktsiate kontrollpaki omanik.

UEFA otsustas, et kuna Lyon lõpetas kodused meistrivõistlused kõrgemal kohal kui karikasarja kaudu Euroopa liigasse kvalifitseerunud Crystal Palace, siis saab Euroopa liigas mängida just Prantsusmaa klubi.

Pärast UEFA määratud 1. märtsi tähtaega on klubide omanikeringis toimunud küll muudatused, aga seda soovitust hiljem. "Ausalt öeldes olen jahmunud. Me tegime kõikvõimaliku klubist eraldumiseks nagu UEFA palus, müügiprotsess algas enne tähtaega ja müük toimus enne loosimisprotseduuri," sõnas Textor.

"Nüüd oleme müünud klubi, mida ma armastan, et aidata Palace'i fännidel oma unistuste aastat jätkata, ainult selleks, et järjekordne väljakuväline otsus hävitaks ajaloolise sportliku võidu."

Crystal Palace'i asemel peaks koha Euroopa liigas saama Nottingham Forest, kes lõpetas Inglismaa kõrgliiga seitsmendana ja tagas esialgu koha Konverentsiliigas. Samas on Crystal Palace'il veel võimalus kaevata otsus edasi rahvusvahelisse spordikohtusse.

Crystal Palace'i tegevjuht Steve Parish sõnas, et seda kavatsetakse ka teha. "Kõik teavad, et me ei ole osa mitmest klubist koosnevast süsteemist," sõnas ta. "Ükski töötaja ei kattu. Me oleme lõksus reeglis, mis pole kehtestatud meie jaoks."

"Ma ei mõista, miks komisjon sellisele järeldusele jõudis. Ma arvan, et oleme näidanud välja, et Johnil ei olnud meie klubi üle mingit mõju, See on naeruväärne otsus. Palume apellatsioonikohtul meie argumente kuulata."

Euroopa liiga ja Konverentsiliiga alagruppide loosimised toimuvad 29. augustil.