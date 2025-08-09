X!

Tallinna väisasid maailma parimad tasakaalukõndijad

Foto: Red Bull Events
Tallinnas Noblessneri sadamas peeti tasakaalulindil kõndimise võistlus Slack Warrior 2025, millest võtsid osa 16 maailma parimat. Võistlustules oli ka Eesti esindaja Kristjan Kullamaa.

Varasemalt kahel korral Rummu karjääris toimunud RedBull Slack Warrior toodi sel aastal linnaruumi. Slackline'il ehk tasakaalulindil võistlesid kaks sportlast samaaegselt ning sarnast võistlust mujal maailmas ei toimu. Rada koosnes mitmekümnest erinevast tasakaalulindist, mille laius, pikkus ja pinge varieerusid.

Võistluse tegi veel erilisemaks see, et lindid läksid maa pealt üle vee kohale ning kuivalt ei õnnestunud rada ühelgi sportlasel läbida, kuna raja lõppu oli paigaldatud veekahurid.

Võistlusraja kujundanud Jaan Roose sõnul tuli rada tehes mingil määral arvestada kõigi võistlejate eripäradega, et leida kuldne kesktee, mis pakub võimalusi kõigile sportlastele.

"Raja raskeim osa ongi viimane liin, viimane slackline'i liin, mis on kahe paadisilla vahel. Mõlemad paadisillad kõiguvad natuke, sõltub, kas on parasjagu lainet või mitte ning seal on ka täpselt finišijoone ees veekahurid," rääkis Roose. "Need liinid on kombineeritud mitmest liinist, mis teeb liinil kõndimise veelgi raskemaks. Liinid on märjad juba ja pinged on üles keritud, sest omaette joosta on kõvasti rahulikum kui kellegi vastu."

Ainsa Eesti esindajana oli stardis Kristjan Kullamaa, kes jõudis selle alani tänu oma kunagisele akrobaatika treenerile Tauri Vahesaarele. Eestlase sõnul oli rada kindlasti raskem kui kaks aastat tagasi toimunud võistlusel.

Sel korral kvalifikatsiooniga piirdunud Kullamaa ütles, et parem sooritus jäi kõrge pulsi taha. "Oleks võinud viimases voorus natuke rohkem kokku võtta. Pulss oli nii üleval, eks siin ole seda mentaalset osa ka hästi palju, et kumb rohkem suudab sellele pingele vastu pidada. See jalgade värin tuleb ainult võistlusolukorras, kui on pulss üleval, muidu see ei ole raske," ütles ta.

Eesti parima tasakaalukõndija Roose sõnul on sündmus oluline maailma slackline'i kogukonnale. "See pole vaid Eesti slackline'i kogukonnale oluline, vaid kogu maailma slackline'i kogukonnale. See on üliedukas, toimub juba kolmandat korda ja meil on aina rohkem soovijaid, kes tahavad siia saada osalema," sõnas Roose.

Slack Warrior 2025 võitis Brasiilia tasakaalukõndija Matheus Stoco Vidal, teiseks tuli võistluse noorim osaleja, 23-aastane sakslane Sascha Grill ning pjedestaali viimase astme võttis poolakas Filip Oleksik.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

