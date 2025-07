Andres Oper jätkab treeneritööd Saudi Araabias

"Olen nii jalgpalliliidule kui ka Viimsile mõistva suhtumise eest väga tänulik. Kindlasti ei kao ma Eesti jalgpallist ära – see on ala, kus muutused võivad toimuda väga kiiresti ja nendega tuleb lihtsalt kohaneda," sõnas Oper jalgpall.ee vahendusel.

"Arvestades minu vanust ja kõike muud, siis oli viimane aeg võtta vastu uus proovikivi. Kindlasti on see varasemaga võrreldes hoopis teistsugune kogemus – ka kultuuriruum on seal täiesti teine," lisas ta.

Oper sõlmis klubiga esialgu ühe aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik poolte kokkuleppel pikendada. Koos Operiga siirdub Al-Wehda noorteakadeemiasse ka FC Kuressaare senine abitreener Karl-Sander Eensoo, kes töötas Operi kõrval abitreenerina Eesti U-18 koondises.

Operi senine treeneritee on kulgenud nii Eestis kui ka Inglismaal. Ta on töötanud noortetreenerina Bury FC ja Accrington Stanley klubides, olnud Eesti meeste koondise abitreener (2016–2023) ning juhendanud mitmeid noortekoondisi, sealhulgas U-16 ja U-18 vanuseklasse.

Lisaks kuulus ta Eesti Jalgpalli Liidu akadeemia treeneritetiimi ning möödunud aasta algusest sai Operist Esiliigas palliva Viimsi JK abitreener.

Al-Wehda esindusmeeskond on tulnud Saudi Araabia meistriks neljal korral, viimati 2018. aastal. Lõppenud hooajal lõpetas klubi kõrgliigas 18 meeskonna seas 16. kohal ning jätkab uut hooaega esiliigas.