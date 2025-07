Rooba ja Liivik korraldavad suvist hokilaagrit, seekord ka täiskasvanutele

Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba ja ligi 15 aastat profina mänginud Siim Liivik korraldavad omanimelist suvist jäähokilaagrit juba neljandat korda. Selle aasta laager erineb eelmistest, sest lisaks lastelaagrile toimub ka juunioride ja Eesti koondislaste osavõtul täiskasvanute laager.

Liivik loodab, et mängijatele on sellest laagrist suur kasu. "Eestis ei ole siukest asja olnud, Robert mulle sellest rääkis ja et oleks lahe saada pro mängijad, täiskasvanud saaksid suvel koos trenni teha ja eriti seda ÜKE-t, üldkehalist rohkem off ice," sõnas Liivik.

Laagri idee sai alguse juba siis, kui Rooba ja Liivik veel Soomes koos mängisid. Rooba sõnul sooviti anda lastele ägedaid hokilaagreid nagu neil Soomes olid need lapsepõlves olnud.

"Meie jaoks on tähtis see, et lastel oleks väga palju mängurõõmu ja me oleme proovinud leida sellised treenerid, sellised kaaslased endale siia laagrisse, kellega koos me saame lastele pakkuda seda mängurõõmu ja me tahame, et lapsed saaksid neid samu emotsioone, mida me oleme Siimuga saanud," sõnas ta.

Liivik ja Rooba on suureks eeskujuks, miks lapsed suvel jäähokilaagrisse tulevad. "Kõik see sõbrad, trennid kõik siin jää peal ja treenerid ja ma arvan - see ongi põhiasi," ütles laagris osalev Karl.

Soomes elava Liiviku jaoks on oluline lapsi aidata ja neile oma teadmisi edasi anda. "Kuna ma olen ise tänapäeval hokis väga sees, siis ma san kogeda neid emotsioone ja ma olen saanud olla nendega jääl," lausus ta.

"Ise trenni teha üle pika aja on väga lahe. Väikse meeskonnaga trenni teha ja kehalist teha ja saada suuri emotsioone. Mulle väga meeldib, et ma saan ka ise olla kaasas selles mõttes, et mulle tähendab ka palju, et ma saan uusi tuttavaid siit poistest."

Rooba arvates on Eesti hokikultuur noor ja tulevik helge. "Mul on olnud suur unistus, et ühel päeval Eestis siinsed profimängijad saaksid suvel koos treenida nagu päris hoki riikides Soomes, Rootsis ja igalpool mujal," lausus Rooba.

"Nüüd esimest korda oleme selle võimaluse teinud. Mängijatel on suurepärased tingimused, välismaa treener ja võimalik valmistuda uueks hooajaks. Nii et ma uusn, et see aitab kaasa meie hoki tulevikule."