Teenekas jalgpallitreener teatas positiivse uudise

Legendaarne Hollandi jalgpallitreener Louis van Gaal avaldas, et vabanes eesnäärmevähist.

73-aastane van Gaal sai vähidiagnoosi 2022. aastal. "Paar aastat tagasi pidin mitmel operatsioonil käima," rääkis van Gaal Hollandi telesaates Humberto. "Tol ajal oli minu seisund väga tõsine, aga lõpuks läks kõik hästi. Käin iga paari kuu tagant ülevaatusel ja praegu on kõik korras. Tunnen end järjest paremini ja tugevamana."

Van Gaal juhendas vähidiagnoosi saamise ajal Hollandi rahvuskoondist. Raskest haigusest hoolimata jätkas ta ametis ning tüüris oma hoolealused 2022. aasta MM-il veerandfinaali, kus jäädi alla hilisemale võitjale Argentinale.

Seejuures hoidis van Gaal haigust koondislaste eest saladuses. "Koondise juures olles pidin iga kord öösiti haiglas käima, sest ma ei tahtnud, et see mõjutaks mängijate esitusi. Nad ei teadnud sellest midagi."

1991. aastal treenerikarjääri alustanud van Gaal on klubijalgpallis tiitleid ja karikaid võitnud Amsterdami Ajaxi, Barcelona, Alkmaari AZ-i, Müncheni Bayerni ja Manchester Unitediga. Hollandi koondist on ta juhendanud kolmel erineval perioodil ning säravaimaks tulemuseks on 2014. aasta MM-il saavutatud kolmas koht.