Šveits lõi üleminutitel värava ja lülitas Soome naiskonna välja

Enne viimast vooru piisas Šveitsile edasipääsemiseks ühest punktist ja pikalt oligi tablool seis 0:0. Siis kukutati aga oma karistusalas Soome mängija ja keskkaitsja Natalia Kuikka viis soomlannad 79. minutil juhtima.

Soome oli veerandfinaali piletis kinni kolmanda üleminutini, mil 82. minutil vahetusest sekkunud ründaja Riola Xhemaili toimetas palli Anna Koivuneni valvatavasse puuri ja kutsus staadionil esile suure rõõmuhõiske.

Šveitsi jaoks oli tegemist esimese korraga, kui naiskond pääses EM-finaalturniiril alagrupist edasi. Soome koondis tuli sellega viimati toime 2009. aasta kodusel turniiril.

A-alagrupi võitis täisedu üheksa punktiga Norra, kes oli viimase voorus suureskoorilises mängus üle Islandist 4:3 (15., 26. Signe Gaupset, 49., 76. Frida Leonhardsen-Maanum - 6. Sveindis Jonsdottir, 84. Hlin Eiriksdottir, 90+5. pen Glodis Viggosdottir).

Enne mänge

Norra pääses A-alagrupi võitjana veerandfinaali, seega selgub sellest mängust, kas nendega liitub Soome või Šveits.

Šveits võitis Islandit 2:0, kuid kaotas 1:2 Norrale. Nad on võitnud kaks oma viimasest kolmest mängust, mis on suur edasiminek võrreldes kaheksa eelmise mänguga, mis võitu ei toonud.

Soome alustas turniiri 1:0 võiduga Islandi üle, kuid kaotas samuti Norrale 1:2. Viimati jõudsid nad Euroopa meistrivõistluste järgmisesse vooru 2009. aastal, aga olenemata tulemusest on nad juba parandanud oma 2022. aasta turniiri tulemust, kus nad kaotasid kõik kolm mängu ja lõpetasid B-alagrupi viimasel kohal.

Soome pääseb võidu korral veerandfinaali, võõrustajatele piisab ühest punktist ehk kui mäng jääb viiki, siis väravatevahega pääseb edasi Šveits.

Soome ja Šveits on kohtunud ainult viiel korral. Ühe korra on võitnud Soome ning kahel korral Šveits, ülejäänud kohtumised on jäänud viiki. Viimati mängisid naiskonnad omavahel 2019. aastal ning siis jäi seis 0:0.

Norra kindlustas endale koha A-alagrupi võitjana, olles võitnud nii Šveitsi kui ka Soomet 2:1 ning sellega pääseti edasi järgmisesse vooru. See on esimene kord, kui norralased on võitnud järjest kaks esimest alagrupi kohtumist. Nüüd on neil esimest korda võimalus võita kolm järjestikust mängu.

Islandil pole enam võimalik edasi pääseda, kuna nad kaotasid Šveitsile 0:2 ja Soomele 0:1. Islandi koondis on pääsenud viimasele neljale EM-finaalturniirile, aga on nende jooksul võitnud vaid ühe mängu - seda 2013. aastal Rootsis Hollandi üle, kui jõuti lisaks ka veerandfinaali.

Viimases viies omavahelises kohtumises on 1:0 ja 2:1 peale jäänud Norra ning kolm korda on mängitud viiki. Viimati kohtusid naiskonnad selle aasta mais Rahvuste liigas, kus lepiti 1:1 viigiga.