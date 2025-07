Miedema sajas värav pani Hollandi võidule aluse

Skoori avas avapoolaja üleminutitel Vivianne Miedema, kelle jaoks oli tegemist karjääri sajanda koondisetabamusega. 28-aastasel Man City ründajal on kirjas 126 koondisemängu.

Teise poolaja esimese veerandtunniga lisandus Hollandile veel kaks: 38. minutil skooris Victoria Pelova ja 57. minutil Esmee Brugts.

Holland oli ka selgelt domineerivam pool, hoides 2/3 ajast palli ja tehes 19 pealelööki vastaste viie vastu. Seejuures ei sooritanud Wales ainsatki lööki raamidesse.

Enne mängu

Walesile loositi EM-debüüdiks ülikeeruline pähkel ja nende eesmärk on kogemusi korjata ja mitte häbisse jääda; viimase nelja kuu jooksul saadud kaks 1:1 viiki Rootsi vastu annavad lootust, et seda ei juhtu.

Madalaima asetusega Walesi naiskond kvalifitseerus esimest korda naiste Euroopa meistrivõistlustele, kui lõpetas oma valikgrupi tipus, saades vaid ühe kaotuse ja lüües 18 väravat. Naiskond pole aga sellest ajast saati järgnevates mängudes ühtegi võitu saanud.

Kuna Holland on Prantsusmaa ja Inglismaaga väga keerulises D-alagrupis, on see ainus mäng, kus nad tõesti kolme punkti ootavad. Hollandlastel oli raskusi turniirile pääsemisega, kuid Vivianne Miedema viigistas vajalikul hetkel Norra vastu, aidates neil kindlustada EM-ile jõudmiseks vajalik punkt.

Omavahel on meeskonnad kohtunud varem neljal korral ning kõik mängud on võitnud Holland. Naiskonnad kohtusid viimati 2017. aasta juulis, siis võitis Holland Walesi 5:0.