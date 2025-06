Bournemouth sõlmis 16 miljoni euro eest Prantsusmaa kaitsjaga lepingu

23-aastane Prantsusmaa koondise vasakkaitsja Truffert sõlmis viieaastase lepingu. Tehing koosneb 11,4 miljoni naela (13,3 miljoni euro) suurusest tasust ja võimalikest 3 miljoni naela (3,5 miljoni euro) suurustest lisadest.

Bournemouthi kaitsja Miloš Kerkez peab läbirääkimisi Liverpooliga liitumiseks.

"See on minu jaoks suurepärane võimalus edasi areneda ja olla osa ambitsioonikast projektist," ütles Truffert.

"Tundsin klubi usaldust minu vastu juba esimestest vestlustest alates ja olen põnevil, et alustada," lisas ta.

Truffert debüteeris Rennes'i eest 2020. aastal ning tegi klubis 212 mängu.

Enne oma debüüti 2022. aastal täiskasvanute seas mängis Truffert Prantsusmaa noortekoondises.

"Adrien on mängija, keda oleme juba mõnda aega imetlenud. Ta toob meeskonda märkimisväärset kogemust, hoolimata sellest, et ta on alles 23-aastane," ütles Bournemouthi klubi president Tiago Pinto.

"Meil on hea meel Adrieniga koostööd teha ja oleme rõõmsad, et nii kõrgetasemeline mängija meiega liitub," lisas ta.