Eesti ja Norra jalgpalliliit alustasid koostööd kahes olulises valdkonnas

Leppe kohaselt tehakse tihedat koostööd nii naiste jalgpalli arendamisel üldiselt kui ka spetsiifiliselt naistreenerite ja -juhtide koolitamisel ja kogemuste vahetamisel. Samuti plaanitakse ühiselt leida häid alternatiive seni kasutuses olnud kunstmuru täitematerjalidele ja viia ellu selleteemalisi pilootprojekte.

"Norra ja Eesti jagavad ühiselt pühendumist tüdrukute ja naiste jalgpalli arendamisele ning mõlemad keskendume ka jätkusuutlike ja jalgpallimänguks parimate omadustega täitematerjalide leidmisele. Leppega tugevdame koostööd ja dialoogi kahe riigi vahel, et vahetada kogemusi, luua ühisprojekte ja jagada teadmisi mõlema alaliidu hüvanguks," ütles Norra Jalgpalliliidu president Lise Klaveness.

EJLi peasekretär Anne Rei tõdes, et koostöö loob suurepärase võimaluse arendada Eesti jalgpalli jaoks prioriteetseid teemasid nagu naiste jalgpall ja infrastruktuur.

"Sõlmitud ühiste kavatsuste leping avardab võimalusi just Eestis naiste jalgpalliga tegelejatele. Norra on aastakümnete jooksul olnud naiste jalgpallis üks juhtivaid riike. Leping on alles esimene samm, mis tulevikus toob kaasa projekte nii teadmiste jagamises, treenerite ja jalgpallijuhtide koolitamises ning parimate praktikate jagamises," rääkis Rei.

"Kunstmuru alternatiivse täitematerjali väljatöötamine saab Põhjamaade jaoks olema katsumus. On oluline, et saame selles jõud ühendada ja teadmisi vahetada. Eesmärk on tagada kunstmuruväljakute võimalikult lai kättesaadavus ja taskukohasus uute keskkonnanõuete valguses," lisas Rei.

Norra naiste jalgpallil on märkimisväärne rahvusvaheline edu – Norra naiskond on tulnud maailmameistriks (1995), võitnud Euroopa meistritiitli (1987 ja 1993) ning olümpiakulla (2000). Norra oli üks esimesi riike Euroopas, kes lõi eraldi strateegia naiste jalgpalli arendamiseks ja on selles olnud järjekindel üle kolme aastakümne.

Euroopa Komisjon võttis 2023. aastal vastu määruse, mis jõustub 2031. aasta oktoobris ning mis keelab mikroplasti kasutamise spordiväljakutel. Kui nõuded rakenduvad, saavad praegused väljakud oma elukaare lõpuni olla senise täitematerjaliga. Kui kunstmurud seejärel uuendamist vajavad, tuleb seda teha uue keskkonnasõbraliku täitematerjaliga.

Ühiste kavatsuste leppega määratakse mõlemas riigis koordinaator, kes vastutab koostöö sujumise eest.