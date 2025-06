Ancelotti teenis Brasiilia treenerina esimese võidu ja MM-pileti

Brasiiliale piisas MM-valikmängus Paraguay vastu vaid ühest väravast, mille lõi ründetäht Vinicius Junior 44. minutil. Paraguay sai teisel poolajal omajagu võimalusi, aga ei suutnud viigiväravat realiseerida ja Brasiilia vormistas kodupubliku ees 1:0 võidu.

Võit Paraguay üle kindlustas brasiillastele ühtlasi edasipääsu järgmisel aastal toimuvale MM-ile. "Pidime kodus, oma inimeste ees võitma. Nüüd on meil aega tööd teha, leida kohti, kus mängu parandada," rääkis Vinicius pärast mängu. "Peame seda võitu tähistama. Pärast septembrit saame täielikult MM-ile keskenduda."

Brasiilia on teeninud Lõuna-Ameerika valiksarjas 25 punkti ning jätkab kolmandal kohal, pidada on jäänud veel kaks mänguvooru. Valitsev maailmameister Argentina on 35 punktiga kindlal esikohal, 25 punki on kogunud ka Ecuador. Uruguay ja Paraguay on kogunud 24 punkti ning vajavad ülejäänud kahest mängust üht punkti, et MM-pilet kindlustada.

Lõuna-Ameerika valiksarjast pääsevad otse MM-finaalturniirile kuus meeskonda, kaks mänguvooru enne sarja lõppu on Colombia 22 punktiga sel positsioonil. Lähim konkurent on 18 punkti kogunud Venezuela, kes läheks seitsmendana play-off mängudele.