Manchester United tugevdas ründeliini brasiillasega

Seniajani Wolverhampton Wanderersi hingekirja kuulunud Cunha sõlmis Man Unitediga viie aasta pikkuse lepingu, mida on võimalik veel ühe aasta võrra pikendada.

Klubid jõudsid 74,2 miljoni euro suuruses üleminekutasus kokkuleppele juba eelmisel nädalal, kuid üksikasjades üksmeelele jõudmine võttis kauem aega, sest United soovis esialgu üleminekusummat maksta viie aasta jooksul, aga Wolves tahtis kogu summa kätte saada kahe aasta jooksul.

26-aastane Cunha esindas Wolvesi kaks ja pool hooaega, tehes kõikide sarjade peale kaasa 92 kohtumises ja lüües 33 väravat. Inglismaa kõrgliigas sai ta tänavusel hooajal kirja 33 mängu ja 15 tabamust.

Peamiselt vasaku ääreründajana tegutsev brasiillane on varasemalt esindanud ka Sioni, RB Leipzigit, Hertha BSC-d ja Madridi Atleticot. Brasiilia särgis on tal 13 kohtumisega kirjas üks värav, mille lõi tänavu märtsis Argentina võrku.

