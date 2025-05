Differt EM-i eel: pean enda seest leidma selle Nelli, kes vehkles olümpial

Eesti epeenaistest on maailma edetabelis kõige kõrgemal positsioonil Nelli Differt. Individuaalturniriidel on tal sel hooajal olnud kaks säravamat hetke. Jaanuaris teenis ta Doha GP-etapil teise koha ja novembris Vancouveri MK-etapil kolmanda koha.

"Hooaja algus oli üsna paljutõotav, aga kahjuks mingi hetk tekkis väike mõõn, mõningad haigused ja paar vigastust, mis hakkasid segama. Praegu ma olen haigustest taastunud ja ma loodan, et vorm läheb ainult paremaks. Isu pigem tekkis kui kadus ära," kinnitas Differt ERR-ile.

Esmakordselt individuaalselt MK-etapil medali võitnud Differt püüab Euroopa meistrivõistlusteni jäänud kolme nädala jooksul leida enesekindlust, mis kandis teda Pariisi olümpial. Samuti tuleb tööd teha viiele torkele matšidega, sest tänu kõrgele edetabelikohale ta MK- ja GP-etappidel neist pääses ja sai kohe vehelda põhitabelis 15 torkele.

"Enne EM-i tuleks natukene keskenduda sellele, et me alustame kõik alagrupist, kus ma ei ole hooajasiseselt vehelnud. Need viiele torkele matšid kipuvad väga kiiresti minema, see on üks asi, millele kindlasti tuleb keskenduda ja eks ma pean end natukene uuesti üles leidma. See Nelli, kes vehkles eelmine aasta Pariisi olümpial, on vaja enda seest jälle üles otsida. See ei ole mitte ainult treeningud, see on ka puhtalt mentaalne pool: on vaja lihtsalt õigesti häälestada," tõdes Differt.

Head vormi läheb vaja ka epeenaiskonnaga säramiseks. Sel hooajal võideti MK-etapp Araabia Ühendemiraatides ja saadi teine koht Maroko etapil. Sügisest märtsini oli tiimil vehklevaks peatreeneriks Irina Embrich. Nüüd saavad naised keskenduda vaid oma tööle, sest tiitlivõistlustele minnakse Samuil Kaminski juhendamisel. "Seda me ju tahtsime, et keegi tuleks ja vähemalt natukene meid kamandaks ja ütleks, et kuidas ja mida tegema peaks. Praegu tundub, et kõik sujub," sõnas ta.

Stressi eesootavad EM ja MM Differti sõnul ei tekita. Tema auhinnakapi tähtsaim medal on kahe aasta tagune individuaalne EM-pronks. "Mul ei olegi seda suurvõistluse stressi olnud, mulle pigem meeldivad need tiitlivõistlused. Minu jaoks need panevad mingi nüansi juurde vehklemisele. Pigem hooaja parim osa on ainult ees ja seda tuleb nautida!"