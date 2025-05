Flick ja Raphinha pikendasid Barcelonas lepinguid

Mullu suvel esindusmeeskonna juhendajaks saanud Flick sõlmis alguses kahe aasta pikkuse lepingu, kuid pärast edukat hooaega otsustati seda ühe hooaja võrra ehk 2027. aastani pikendada.

Barcelona kindlustas tänavu kaks vooru enne hooaja lõppu Hispaania meistritiitli, lisaks võideti Hispaania karikas ja Meistrite liigas pääseti poolfinaali.

Barcelona jaoks on alati väga olulised kohtumised Madridi Realiga ehk El Clasicod. Tänavu mindi erinevates sarjades vastamisi kokku neljal korral ja Barcelona võitis kõik mängud, lüües ühtekokku 16 väravat.

"Hansi Flick tegi oma esimesel hooajal Barca fännid mitmel moel õnnelikuks: usu eest, mida ta andis meeskonda, eepiliste tagasitulekute ja trofeede võitmise eest," teatas klubi.

"See põnevus, mida sakslane oma esimesel hooajal klubisse tõi, on teinud Barcelona taas Euroopas kardetud rivaaliks. Flick on võitnud 54 mängust 43 ja tema võiduprotsent on 73, mis on esimese hooaja kohta parim pärast Luis Enrique 83 protsenti."

Lisaks pikendas lepingut ka klubi tähtmängija Raphinha, kes peaks uue kontrahti kohaselt jätkama Kataloonia suurklubis 2028. aastani.