Ronaldo müüb enamusosaluse Valladolidi klubis

Klubi edastas reedel lühikese sõnumi ja lubas, et lisainfot tuleb lähemate päevade jooksul. Praegu on teada, et kuigi tegemist on Põhja-Ameerika grupiga, siis seisab selle taga üks Euroopa fond.

Kaks korda maailma parimale jalgpallurile määratud Ballon d'Ori võitnud Ronaldo sai Valladolidi enamusaktsionäriks 2018. aastal, aga sel hooajal on mitmed poolehoidjad nõudnud temalt osaluse müümist.

Fännid pole olnud rahul Valladolidi kehva vormiga. Hispaania kõrgliigasse kerkinud meeskond on veetnud suurema osa ajast tabeli lõpus ja järgmisel hooajal tuleb mängida taas astme võrra allpool.

Tänavuse hooaja veetis klubis laenulepingu alusel ka Arsenali hingekirja kuuluv Karl Jakob Hein, kes on saanud kirja 30 liigamängu ja ühe karikakohtumise.

Mullu müüs 48-aastane Ronaldo enamusosaluse ka Brasiilia klubis Cruzeiro, kus ta oma profikarjääri alustas.