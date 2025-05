Pettunud Läti kapten: tänapäeval teavad kõik, kuidas hokit mängida

Kaks aastat tagasi MM-il pronksi võitnud Läti jäähokikoondis ei suutnud kolmandat korda järjest MM-il veerandfinaali murda, kui otsustavas alagrupimängus kaotati Austriale koguni 1:6. Läti jäi kaotusseisu avakolmandiku lõpus pärast arvulist ülekaalu, kui karistuspingilt sekkunud Dominic Zwerger viis Austria juhtima.

"Püüame alati pääseda veerandfinaali. See on esimene samm, milleni püüdleme. See pole lihtne, sest tänapäeval teavad kõik, kuidas mängida jäähokit. Tuleb olla 100 protsenti valmis igaks mänguks ja iga vastasega, kui soovitakse midagi saavutada," rääkis kohtumise järel Läti koondise kapten Kaspars Daugavinš.

Läti ei suutnud ainsa meeskonnana MM-il visata arvulisest ülekaalust ühtegi väravat. Austria jõudis MM-il veerandfinaali 31-aastase pausi järel esmakordselt ning seal kohtutakse Šveitsiga.

"Mängu alguses oli tunne, et see on nagu otsustav seitsmes mäng. Teadsime, et mängime Lätiga, keda on saatnud aastate jooksul suur edu. Aga olime valmis ja kõik mängijad andsid endast kõik meeskonna hüvanguks. Kui lõpuks tabloole vaadata, siis tunnen suurt uhkust meeskonna üle," sõnas Austria kapten Thomas Raffl.

Tänavusel MM-il ei suutnud ükski meeskond alagrupiturniiril kaotusi vältida. Esimesed kuus mängu võitnud Rootsi pidi teisipäeval tunnistama Kanada paremust 5:3.

Kanada kohtub veerandfinaalis MM-turniiri ühe võõrustaja Taaniga, kes jõudis kaheksa parema sekka pärast karistusviseteni läinud 2:1 võitu Saksamaa üle. Rootsi vastane veerandfinaalis on valitsev maailmameister Tšehhi ja Soome mängib USA-ga.

Kõik veerandfinaalid peetakse neljapäeval.