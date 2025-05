Kubassova klubi jõudis tiitlist võidu kaugusele

Seejuures oli 22-voorulise põhiturniiri võitnud Györi naiskond, edestades Ferencvarosit ühe punktiga. Vastavalt Ungari liiga reglemendile selgitavad põhiturniiri kaks paremat naiskonda seejärel meistritiitli omaniku ning liigavõitjaks kroonitakse naiskond, kes kogub kaks võitu, vahendab Soccernet.ee.

Tänu Vanessza Nagy 65. minuti tabamusele on avamängu järel napp edu Ferencvarosil. Teine mäng peetakse 21. mail Ferencvarosi kodustaadionil ning kui seal võidab koduvõistkond, on tiitel nende päralt, kui aga peale jääb ETO, siis toimub ka kolmas kohtumine.

Kubassova ravib jätkuvalt vigastust ja seekord Ferencvarosi koosseisu ei kuulunud.

