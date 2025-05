Lehis edukast hooajast: valmistume kõige olulisemateks võistlusteks

Lehis tegi Bogotas suurepärase turniiri ning teenis neli võrdlemisi kindlat võitu, kuid pidi poolfinaalis tunnistama ameeriklannast esinumbri Hadley Husisiani kindlat paremust.

"Peab olema rahul, medal on ikkagi positiivne asi. Rahuloleku pool on pigem küsimärgiga, ise-enesest tundsin ennast normaalselt, vaatamata sellele, et olime väga kõrgel. Oli raske, teistmoodi, ei ole varem vehelnud sellistes tingimustes. Huvitav kogemus," ütles Lehis ERR-ile. "Otseselt [kopsu] kinni ei võtnud, aga oli tunda, et on teistmoodi. Poolfinaalis oli hästi raske, absoluutselt ei leidnud ennast ja läks niimoodi."

Lehis ning Nelli Differt, kes langes Bogotas konkurentsist teises ringis, rändasid MK-etapile kohe pärast Eesti meistrivõistlusi, kus Lehis juba kuuendat korda võidutses.

Lehis on teinud eduka hooaja, mille kõrghetkedeks võib lugeda Bogota GP-etapi pronksmedalit, Marrakechi MK-etapi pronksmedalit ning Vancouveri MK-etapi hõbemedalit. Lisaks jõudis Lehis sel MK-hooajal veel kahel etapil veerandfinaali. Naiskonnaga sai Lehis novembris Fujairah's esikoha, Marrakechis teeniti ka teine koht.

"Ühel hooajal individuaalselt kolm medalit ja võistkonnana tegime ka häid tulemusi. Meil on väga korralik hooaeg selja taga ja sellise enesetunde pealt on väga hea edasi minna," sõnas Lehis.

14. juunil algavad Itaalis Genovas Euroopa meistrivõistlused, 22. juulil Gruusias Thbilisis maailmameistrivõistlused. "Üldiselt on terve hooaeg jätnud väga positiivse enesetunde, nüüd valmistume kaheks kõige olulisemaks stardiks," ütles Lehis. "Teeme kõvasti trenni enne EM-i ja siis ongi juba tiitlivõistlus käes. Siis vaatame edasi."

MK-hooaeg lõppeb mai lõpus Hiinas, kuid eestlannad sel turniiril ei osale. "Hiina [MK-etapp] on kolm nädalat enne EM-i ja praeguse plaani järgi me sinna ei lähe. See on ikkagi väga karm reis teha, meie jaoks on tiitlivõistlused väga olulised ja panustame rohkem nende peale," selgitas Lehis.

Nikolai Novosjolov ja Katrina Lehis Autor/allikas: Karli Saul

Tema treener Nikolai Novosjolov jäi Bogota MK-etapiga rahule, kuid 5:15 kaotus Husisianile jäi kripeldama. "Selle poolfinaaliga väga rahule ei jäänud. Mõningad asjad jäid veel tegemata, aga õnneks on veel natuke aega. Järgmised kaks nädalat ongi selleks mõeldud," sõnas treener.

Hooajaga üldiselt võib aga rahule jääda. "Siiamaani võib kindlasti rahule jääda. On mõni küsimus, et kirss tordile panna ja paremaks saada. Poodiumikohti on olnud, aga ühtegi võitu pole tulnud," ütles Novosjolov. "Võib-olla ei peagi praegu seda tegema!"

Tema sõnul on enne tiitlivõistlusi hea näha, et Lehise enesekindlus on taastumas. "See on olnud võtmeküsimus. Minu jaoks oli väike äratuskell, et hea vorm jõudis liiga vara. Praegune eesmärk on minna natuke tagasi, et EM-iks taastada teravust," lõpetas treener.