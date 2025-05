Trump: jalgpalli MM-il osalemine võiks olla Venemaale stiimuliks

Trump kutsus esmakordselt kokku töörühma, mis juhib 2026. aastal USA-s, Kanadas ja Mehhikos toimuva MM-finaalturniiri korraldamist. "Sellest tuleb kõige suurem, turvalisem ja erilisem jalgpalliturniir ajaloos," ütles Trump koos rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) presidendi Gianni Infantinoga peetud pressikonverentsil.

Trump mainis, et jalgpalli MM-il osalemine võiks olla Venemaale stiimul, et lõpetada sissetung Ukrainasse. President ei olnud aga teadlik, et FIFA keelas 2022. aastal Venemaal ja Vene klubidel võistlustel osalemise.

"Nad on praegusel hetkel keelu all, aga me loodame, et midagi juhtub ja saavutatakse rahu, et Venemaa saaks taas mängida," kinnitas Infantino.

"See on võimalik. See võiks ju olla stiimuliks," lisas Trump. "Me tahame, et nad lõpetaks. 5000 noort inimest saab iga nädal surma, see on uskumatu."

Asepresident Vance: vaadake mängud ära, siis minge koju

Põhja-Ameerikas toimuval MM-il peetakse USA-s mänge New Jerseys, Dallases, Kansas Citys, Houstonis, Atlantas, Los Angeleses, Philadelphias, Seattle'is, Santa Claras, Bostonis ning Miamis. Lisaks võõrustavad turniiri Mehhiko linnad Mexico City, Monterrey, Guadalajara ning Kanada linnad Vancouver ja Toronto.

USA sisejulgeolekuminister Kristi Noem rääkis, et MM-i ajaks oodatakse USA-sse umbes kaht miljonit turisti. Noem ütles, et välisministeerium teeb viisade taotlemisel koostööd FBI-ga ning kinnitas, et riik tuleb suure rahvahulgaga toime.

Sel suvel peetakse USA-s ka klubide MM, mis on Noemi sõnul riigile esimeseks proovikiviks. "See annab ettekujutuse sellest, kuidas me järgmisel aastal maailmameistrivõistlustega toime tuleme. Tegeleme sellega," ütles sisejulgeolekuminister.

Pressikonverentsil võttis sõna ka USA asepresident JD Vance, kes ütles, et pealtvaatajaid oodatakse ligi 100 riigist. "Me tahame, et nad tuleksid. Tahame, et nad tähistaksid. Tahame, et nad mänge vaataksid," ütles Vance. "Aga kui aeg on käes, siis peavad nad koju minema."

Klubide MM toimub 14. juunist kuni 13. juulini, jalgpalli MM algab järgmise aasta juunis.