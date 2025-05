Meistrite liigast unistav Nottingham komistas jälle

Pärast väravateta möödunud avapoolaega asus Palace kohtumist juhtima 60. minutil, mil Foresti väravavahi Matz Selsi põhjustatud penalti realiseeris Eberechi Eze.

Forestil kulus vastamiseks vaid neli minutit, kui nurgalöögist tulnud pallile sai jala vahele Neco Williams, kelle löök lendas tiimikaaslase Murillo rikošetist võõrustaja väravasse.

Liigatabelis pikalt kolmandat kohta hoidnud Foresti jaoks oli tegemist neljanda kaotusega viimasest kuuest kohtumisest. Esmaspäevase tulemusega langeti tabelis kuuendale kohale, kuid Foresti juhendaja Nuno Espirito Santo muretsemiseks põhjust ei näe.

"Viimased mängud tulevad samasugused nagu täna – närvilised, pingelised, kõik võitlevad millegi eest. Meie kui treenerite ülesanne on kiiremini reageerida ja paremini mängu muutusi tuua, et poisid saaksid kogu meid ümbritsevast mürast rahuneda ja jälle lihtsalt mängida," ütles Santo BBC-le. "Jaht Meistrite liiga kohale pole veel kaugeltki läbi. See läheb kindlasti viimasesse vooru."

Forest läheb järelejäänud kohtumistes vastamisi Leicester City, West Hami ja Londoni Chelseaga.

Palace paikneb kolm vooru enne hooaja lõppu 46 punktiga 12. kohal.

