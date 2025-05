Lehis kuuendast Eesti meistritiitlist: ma ei tulnud võidumõtetega

Lehis tuli Eesti meistriks kolmandat korda järjest ja ühtekokku kuuendat korda. Ta võitis teravat ja täpset vehklemist näidates ülikindlalt kõik kümme matši – kuus alagrupis ja neli põhitabelis. Poolfinaalis alistas ta 9:3 skooriga Kristina Kuuse ja finaalis 15:5 ülekaaluga Irina Embrichi. Edu tõi Lehise sõnul hea keskendumine.

"Ma ei tulnud võidumõtetega. Iga sportlane muidugi tahab alati võita, aga minu jaoks oli oluline siin võistlusel iseendaga tegeleda. Kogu see keskendumine, matšis kohal olek ja kõik sellised asjad. See oli minu prioriteet ja see toimis täna minu jaoks väga hästi," rääkis Lehis.

Valitsev Euroopa meister Embrich kiitis Lehise tunnetust ja minekut ning lisas, et ta oleks tahtnud finaali eel veidi pikemat pausi saada, sest oli eelnevalt pingelises poolfinaalis alistanud 15:12 skooriga Julia Beljajeva. "Natukene oli väsimus peal pärast matši Juliaga, et võib-olla oleks tahtnud natukene rohkem puhata. Samas tundsin, et saan vehelda, aga Katrinal oli parem tunne."

Saku valla spordikeskuses riputati Lehisele kaela juba karjääri kuues Eesti meistrivõistluste kuldmedal. Vehkles kokku 38 epeenaist. Pronksi said Beljajeva ja Kuusk, kaheksandikfinaalis Eliisa Kikerpillile 13:15 matši kaotanud Nelli Differt jäi üheksandaks.

"Eesti meistritiitel on selline, ma ei leia õiget sõna, et see auasi ei ole päris õige sõna, aga see tekitab ikkagi alati hea tunde, sest meil on väga hea sisemine konkurents – olümpiavõitjad, maailmameistrid, Euroopa medalistid. See on loomulikult väga hea tunne tulla oma riigi meistriks," rõõmustas Lehis.

Meeste epee individuaalturniiri finaalis alistas Valentin Altunin ühe torkega 15:14 Filipp Djatšuki. Karjääri esimese meistrikulla võitnud 20-aastast vehklejat juhendab Irina Embrich.

Tiitlikaitsja Sten Priinits oli viies, pronksi said Erik Tobias ja Edvin Jahu. Uue Eesti meistri andnud meesteturniiril käis rajal kokku 69 vehklejat.