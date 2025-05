Rooba kiitis noort koondist: suudame hästi mängida, aga ei oska veel võita

Eesti hokikoondis alistas koduse MM-i esimese divisjoni B-turniiri viimases mängus Hiina kindlalt 5:0 ning lõpetas teist aastat järjest pronksmedalitega. Esikoha teenis Leedu.

"Täna oli hea mäng," kinnitas võidu järel Rooba. "Kui vaatame turniiri lõpptulemust, siis eks see Leedu mäng jääb kripeldama. Turniiri võitjast olime selles mängus paremad, aga ei suutnud piisavalt hästi realiseerida. Kindlasti jääb see hingele. Tuleb aga vaadata reaalselt tulemuste taha: kindel edasiminek eelmisest aastast, kahe tugeva meeskonnaga üpris võrdsed mängud, selgelt oleme seda vahet tagasi teinud."

Rooba kiitis kõrgelt oma noori kolmikukaaslasi David Timofejevit ja Maksim Burkovit. "Nad olid juba praegu minu arust meie parimad mängijad. Kui nad jätkavad samasugust tööd, suudavad säilitada kainet mõistust ja sportlase meelt, siis taevas on limiidiks."

Ühtlasi jätkus Roobal tänusõnu koondisekarjääri lõpetanud väravavahile Villem-Henrik Koitmaale. "Ilus lõpp on alati parim lõpp. Olen siiralt õnnelik selle lõpu üle ja arvan, et Villem ei kao Eesti hokist kuskile," sõnas Rooba.

"Ma olen õnnelik noore meeskonna üle, me teame, kus meie valukohad on ja nüüd hakkame neid teritama. Praegu suudame hästi mängida, aga me ei oska veel võita. Enne me ei osanud hästi mängida," lõpetas Rooba.